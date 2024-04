Brasil disputa com EUA na produção de algodão e aposta é na digitalização do setor

Em setembro do ano passado já se falava do Brasil superar os EUA na exportação de algodão. Hoje, as previsões se tornaram meta e tem muita empresa fazendo de tudo para batê-la.

A Sol, empresa do Grupo RZK, é uma delas. Até o final de 2024, o ecossistema de inovação pretende construir 123 torres com 4G nas áreas de plantio de algodão no Mato Grosso.

O objetivo é ampliar o alcance da conexão nas áreas de plantio, possibilitando o uso de tecnologias que utilizam internet das coisas (IOT) e outros recursos que precisam da rede online para funcionar.

“O projeto possibilita mais eficiência no uso de recursos e gestão de insumos. São incontáveis possibilidades de integração que ganharemos por meio da tecnologia no agronegócio”, Décio Tocantins, diretor-executivo da AMPA, explica.

Impulsionando o Brasil na corrida pelo primeiro lugar

O projeto de transformação digital leva em conta os dados mais recentes da Abrapa (Associação Brasileira dos Produtores de Algodão), que apontam para um aumento de 12% no plantio deste ano.

Os 1,8 milhão de hectares plantados podem produzir uma safra de 1,800 Kg/ha (quilogramas por hectare).

Com previsão de baixa produção nos EUA, o momento é oportuno para iniciativas como a da Sol, que pretendem beneficiar pequenos, médios e grandes produtores com recursos como:

Telemetria dos maquinários agrícolas,

Aplicações móveis online,

Monitoramento em tempo real da cultura.

O que motiva a empresa?

A Sol oferece pacotes de serviços de acordo com as necessidades do produtor. O Projeto Algodão MT Conectado é parte da missão da empresa de levar conectividade e inteligência de dados para o agronegócio brasileiro.

“Estamos cobrindo a área produtiva de uma commodity de alto valor em um estado enorme. Podemos dizer que não é um projeto de conectividade, é um projeto de transformação digital e social, de apoio à agricultura”, explica Rodrigo Oliveira, CEO da Sol.

Iniciativa que inclui impacto social

Cumprindo importante função social, a rede estabelecida pela Sol também é pública e oferece acesso para a população em seus arredores.

Fundada em 2020, a empresa já possui cerca de 450 torres instaladas em todo o país e uma cobertura de mais de 12 milhões de hectares conectados, o que alcança 66 mil propriedades rurais, e representa cerca de 15% da área produtiva do Brasil.

