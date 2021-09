Bia Granja: “O meme é legal, mas vamos falar de negócio na internet?”

“O meme é legal, mas vamos falar de negócio?”. Com essa provocação, Bia Granja, a maior especialista em influência digital do país, explicou, em entrevista ao Bússola Líderes, a importância da profissionalização do mercado de influência no país e o papel nesse processo da Youpix, consultoria de negócios para influence economy fundada por ela há 15 anos. “A gente já se ressignificou muitas vezes, porém, o objetivo do nosso trabalho continua sendo estar perto dessa galera que cria conteúdo na internet, orientar na exploração de ferramentas e construção de narrativas, e potencializar os movimentos que vão se desenhando”, explicou Bia, que, além de cofundadora, é COO da Youpix.

Da origem em 2006 como revista até se tornar o mais relevante hub de negócios para a indústria de influência e entretenimento digital no Brasil, Bia Granja pontuou as diferentes fases por que passou a Youpix e como sua trajetória se confunde com o amadurecimento da internet brasileira. “Nós começamos lá atrás, antes do boom das redes sociais, com uma revista impressa para falar sobre internet. Depois, com o Youpix Festival, viramos um ponto de encontro para a validar e consolidar essa cultura digital que estava nascendo. E, a partir do Youpix Summit, começamos a organizar o novo momento desse mercado, que é de oportunidades de negócio. Somos hoje um hub que trata disso tudo: de profissionalização, relação com as marcas, trabalho com influenciadores, estratégia nas redes sociais”, afirmou.

Os momentos mais marcantes desses 15 anos de história da Youpix e as principais transformações da internet no período serão lembrados na edição de 2021 do Youpix Summit, o maior evento de influência da América Latina, que acontece na próxima semana, entre os dias 13 e 15 de setembro. Com o título “Do meme ao negócio”, o encontro será totalmente online por conta da pandemia. A edição de 2020, a primeira realizada virtualmente, reuniu 47.000 participantes. “Queremos que neste ano as pessoas venham com a gente para uma jornada de reflexão e nostalgia. Vamos visitar o passado, falar do hoje e, claro, discutir o que queremos para o amanhã. Teremos 56 painéis e mais de 100 palestrantes e convidados”, destacou Bia. As inscrições — gratuitas — podem ser feitas em http://youpixsummit.com.br, e as palestras serão transmitidas pelo http://youtube.com/youpix.

Sobre o futuro da internet, Bia Granja disse esperar que todos aqueles que produzem no meio digital “consigam se viabilizar economicamente de maneira mais fácil, num mercado que seja menos centralizado e mais diverso”. Segundo ela, a agenda da inclusão e da representatividade sempre foi uma prioridade para a Youpix. “É um tema que nos motiva e nos orienta desde o início. Quando entramos nessa fase adulta, de consultoria, isso ficou ainda mais sério. Então, começamos a hackear o sistema para mapear um casting mais plural de influenciadores e normalizar o olhar das marcas para a diversidade. Temos promovido programas de aceleração e bolsas para grupos diversos de creators. Além disso, também desenvolvemos pesquisas sobre creators mulheres e negros para nos ajudar a endereçar melhor a questão da representatividade”, declarou.

Para Bia, que também é colunista da Bússola, é fundamental que as empresas entendam que a economia de influência vai muito além de fazer ações de marketing com influenciadores. “Influência é sobre relevância, liderança e curadoria. E as marcas também deveriam galgar seu próprio espaço na mente dos consumidores e não simplesmente criar relevância por meio de outras pessoas. Ou seja, empresas devem dialogar verdadeiramente com seus clientes e consumidores, convidá-los para conversas relevantes em vez de focar em anúncios que ninguém quer ver”, concluiu.

Confira a entrevista completa da Bia Granja a Rafael Lisbôa, diretor da Bússola, e Cauê Madeira, autor da coluna Bússola Geekonomy, no Bússola Líderes — o canal de entrevistas em vídeo com grandes lideranças empresariais do país. O bate-papo é sempre publicado no YouTube da Bússola e no portal da EXAME.

Assine os Boletins da Bússola

Siga Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | YouTube

Mais da Bússola: