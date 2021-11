Assaí promove oficina de estratégia de vendas online na Feira Preta

Parceira pelo quarto ano consecutivo da Feira Preta, o maior evento de cultura e empreendedorismo negro da América, a Academia Assaí Bons Negócios, programado Assaí Atacadista de capacitação gratuita para micro e pequenos(as) empreendedores(as), promove, no próximo dia 2, o workshop online “Estratégia de vendas online na gastronomia”.

Com foco em comerciantes do ramo de alimentação, na oficina serão apresentadas estratégias para que os participantes se diferenciem em plataformas de comunicação e vendas que já são habitualmente utilizadas por esse público, como o Ifood, WhatsApp e o Google Negócios. O evento online será aberto e gratuito ao público, mas as vagas são limitadas e é necessário realizar inscrição através do site até o dia 1° de dezembro.

O Assaí Atacadista, por meio da Academia Assaí Bons Negócios, é um parceiro e patrocinador da Feira Preta desde 2018 na frente de Gastronomia. Na edição de 2021, que acontece até o dia 10 de dezembro, o evento celebra 20 anos de história e busca fortalecer a tecnologia, a inventividade e a criatividade preta e periférica em uma versão digital de celebração do festival. Entre outras iniciativas para o evento deste ano, a Academia Assaí desenvolveu uma página exclusiva com diferentes matérias e conteúdos sobre empreendedorismo e gastronomia. Todos os conteúdos podem ser acessados no site.

Em 2020, a plataforma da Academia Assaí foi reformulada para oferecer ainda mais conteúdo, informação e dicas para apoiar os(as) empreendedores(as) impactados(as) pela pandemia da covid-19. Todo o conteúdo é gratuito e acessível para qualquer profissional, basta acessar o link.

