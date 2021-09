Andrade Gutierrez busca startups com soluções de Engenharia 4.0

A Andrade Gutierrez (AG), multinacional brasileira, realizará a quarta edição do programa de inovação aberta, o Vetor AG, buscando empreendedores, pesquisadores, startups e empresas com soluções criativas para obras e áreas corporativas da empresa. As inscrições podem ser feitas até o dia 03 de outubro pelo site.

Reconhecida, em 2019, pelo Prêmio Valor Inovação Brasil, a AG tem como foco do programa este ano os projetos relacionados a desafios inseridos na chamada Indústria 4.0 que envolve tecnologias como automação, internet das coisas, gestão remota e análise preditiva, incorporados ao cenário da construção pesada.

Até dez empresas poderão participar do programa de aceleração. No dia 1° ocorrem as apresentações das iniciativas pré-selecionadas (Pitch Day) e escolha dos finalistas. Ao fim do ciclo, os projetos validados serão contratados pela Andrade Gutierrez. Criado em 2018, o Vetor AG já acelerou projetos de mais de 20 empresas.

Para André Medina, gerente de inovação da construtora, a iniciativa é um investimento que combina eficácia, atualização e agilidade, reduzindo tempo e compartilhando riscos.

“É possível ainda estar mais próximo de outros mercados e adaptar soluções à nossa realidade. Por meio do programa, buscamos soluções diferenciadas para entregar resultados e reforçar a excelência operacional em nossas obras”, declara Medina.

Cases de sucesso

BIM 4D combinado à realidade aumentada para acompanhamento de obra – Acelerada no segundo ciclo, a SGP+ combina tarefas planejadas aos respectivos elementos do modelo BIM. Com a utilização da realidade aumentada, os engenheiros visualizam, em tablets, o modelo 3D planejado e comparam com o executado. Essa solução tem gerado uma economia de 40% no tempo empregado na medição, avanço físico e retroalimentação do planejamento.

Redução de incertezas na caracterização do subsolo – A Spectrageo, startup acelerada no segundo ciclo e investida pela Andrade Gutierrez, é especializada em soluções geofísicas. Em conjunto com a AG, desenvolveu uma solução de investigação e caracterização de solos de forma contínua e não invasiva, 20 vezes mais rápido que o tradicional método SPT (Standard Penetration Test).

Acompanhamento em tempo real do endurecimento e ganho de resistência de peças recém concretadas – A Concretemp, solução do terceiro ciclo, utiliza internet das coisas para capturar dados de sensores de temperatura posicionados durante a concretagem, para gerar informações da evolução da resistência à compressão em diferentes pontos das peças e apresentar em uma plataforma online. Com isso, cria possibilidades para desfôrmas mais rápidas ou redução do volume de cimento utilizado no traço de concreto.

Digitalização e geração automática de indicadores semanais de produção de obra – Acelerada no terceiro ciclo, a Mentor Construção, possui um sistema que integra o planejamento semanal de atividades e o apontamento de produção em campo via app, automatizando a geração de indicadores de avanço físico, eliminando o papel do processo e possibilitando aos engenheiros o acesso a informações críticas, de forma online e em tempo real.

Redução dos custos de produção de concreto – Participante do primeiro ciclo, a Magnetic Water, empresa de base tecnológica, em conjunto com a AG, desenvolveu e patenteou um equipamento magnetizador da água usada no concreto. Essa solução foi validada na obra da usina hidrelétrica de Belo Monte, gerando um potencial de redução de custos da ordem de R$ 22 milhões no consumo de cimento e outros insumos, sem prejudicar a resistência do material.

