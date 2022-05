Amin movimenta redes ao cobrar presença de ministros do STF no Senado

O senador Esperidião Amin (PP-SC) fez sucesso nas redes sociais ao endossar requerimento de convite ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para debater no Congresso Nacional o inquérito das fake news. Posts no Facebook e no Twitter em que ele trata do assunto receberam a adesão maciça de seus seguidores online. Apenas uma publicação obteve mais de 10 mil curtidas e foi um dos responsáveis por seu ganho de 57 posições no ranking FSBinfluênciaCongresso apurado entre 26 de abril e 02 de maio.

O ranking, produzido pelo Instituto FSB Pesquisa, mede a popularidade dos parlamentares nas redes sociais.

Movimento quase idêntico ocorreu nos perfis de Zequinha Marinho (PL-PA), um dos anfitriões da visita do presidente Jair Bolsonaro ao Pará na última quinta-feira (28). Com fotos e vídeos ao lado do chefe do Executivo, inclusive dentro do avião presidencial, reproduzidas no Facebook, ele subiu 56 lugares e ingressou no levantamento em 14º. Roberto Rocha (PTB-MA) foi outro que experimentou semana de forte engajamento em suas redes, que o fizeram avançar 42 colocações, alcançando o posto de 15º.

No pelotão de frente, continua a acirrada disputa entre Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Humberto Costa (PT-PE) pelo título de senador mais influente no ambiente online. Desta vez, o representante do Rio de Janeiro é quem pode ostentar a medalha de 1º colocado. Entre os partidos, PL e Podemos dividem a liderança, com quatro representantes cada um na lista dos 15 integrantes do Senado mais populares virtualmente.

Câmara

Em uma semana de clima quente na política, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), levou para as redes seu embate com o senador Renan Calheiros (MDB-AL) em torno da eleição indireta para governador em Alagoas. Com postagens em série no Twitter, ele desferiu fortes ataques ao adversário no estado, que agitaram sua comunidade virtual. Os posts arregimentaram mais de 37 mil curtidas e de 10 mil comentários, o que o fez subir 44 posições e ingressar no ranking FSBinfluênciaCongresso.

Henrique Fontana (PT-RS) também conseguiu avançar de forma expressiva na lista com posts dedicados à pré-campanha do petista Luiz Inácio Lula da Silva e a críticas ao decreto de perdão do presidente da República a Daniel Silveira (PTB-RJ). O alto engajamento obtido o fez avançar 32 colocações e tornar-se ocupante do posto de 13º do levantamento. Destaque também para atuação de Bibo Nunes (PL-RS), que chegou a 9º após galgar 20 degraus.

Carla Zambelli (PL-SP) é outra que pode comemorar o desempenho online no período de 26 de abril a 02 de maio. Ela recuperou o 1º lugar após ter cedido a liderança por duas vezes ao colega de partido Eduardo Bolsonaro (SP). Ele, por sua vez, recuou para 2º. Além dos dois campeões, o PL abriga 11 integrantes dentre os 20 deputados federais mais influentes nas redes sociais.

