Allianz Parque oferece cardápio digital com Pede Pronto para evitar filas

O Allianz Parque anuncia novo patrocinador, a plataforma de pedidos Pede Pronto, nova marca da Alelo, que passa a assinar como o aplicativo oficial de alimentos e bebidas da arena. Com o serviço do Pede Pronto disponível, o público terá acesso por meio de seu celular, em qualquer setor em que estiver, ao cardápio dos restaurantes e lanchonetes dentro do Allianz Parque.

Com o objetivo de otimizar a relação entre o consumidor e o estabelecimento, será possível visualizar, realizar o pedido, pagar e acompanhar o preparo pela tela do celular, evitando filas e organizando o fluxo de preparo e retiradas.

“O objetivo principal do Pede Pronto é descomplicar o dia a dia dos consumidores e dos estabelecimentos comerciais, por meio de um processo simples e otimizado. Nosso aplicativo melhorará a experiência de torcedores e amantes da música, já que permite que as pessoas façam seus pedidos enquanto curtem os eventos e sem precisar enfrentar filas”, diz Márcio Alencar, diretor de estratégia digital, marketing e negócios da Alelo.

Pede Pronto junta-se a outras grandes marcas que já patrocinam a Arena: Allianz Seguros (Naming Rights da Arena), Prevent Senior (Sector Naming Rights), iti (Meio de Pagamento Oficial), Seara (Food Rights), Dahua (Parceiro Oficial de Tecnologia), e Banco Pine (Sector Naming Rights).

“O Allianz Parque tem em seu DNA a capacidade de ser uma plataforma multimarcas, desenvolvendo uma série de oportunidades de patrocínios, ativações e hospitalidade. Além do próprio “naming rights” da Allianz Seguros para a Arena, desenvolvemos outras propriedades que vão desde “sector rights”, hospitalidade em jogos e shows, exclusividades de serviços, de consumo, ações promocionais e de visibilidade”, afirma Marcelo Frazão, diretor de marketing da WTorre Entretenimento, novo braço de atuação da WTorre.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube