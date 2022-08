Alicerce Educação reúne profissionais para falar sobre liderança, ESG e RH

Por Bússola

Neste primeiro semestre de 2022, o Alicerce Educação, negócio de impacto social criado por Paulo Batista em 2018, inaugurou sua presença em mais uma plataforma digital, visando gerar conteúdo relevante. A organização iniciou a produção de podcasts no Spotify e convidou líderes e especialistas de grandes empresas para falar sobre boas práticas e compartilhar conhecimentos de mercado.

Os participantes abordaram temas importantes como iniciativas de impacto social, diversidade e inclusão, meio ambiente e sustentabilidade, gestão de pessoas, cultura organizacional, entre outros. Estes, foram divididos em três podcasts: RH que transforma, ESG em foco e Liderança de alto impacto.

Os episódios contam com a participação de especialistas como Danilo Nogueira, CEO da AB Brasil; Fabio Rosé, Diretor Geral de Pessoas e Cultura da Dasa; Gilberto Morgan, Diretor Executivo na J.P Morgan e Presidente do Pacto de Promoção da Equidade Racial; Izabel Branco, Vice-presidente na Totvs; Jorge Jubilato, Vice-Presidente de Gente, Jurídico e Administrativo da farmácia Pague Menos; Ligia Camargo, Gerente de ESG, Sustentabilidade e Impacto Social da Ultra; Luiz Pires, Diretor Executivo do Instituto SulAmérica; Maurício Pestana, CEO da Revista RAÇA e Especialista para áreas de Direito e Inclusão na CNN Brasil, entre outros grandes nomes.

Segundo Paulo Batista, CEO do Alicerce Educação, a ideia é continuar a promover conversas que inspiram não só profissionais que desejam se desenvolver e absorver insights para sua área de trabalho, mas também atrair potenciais participantes, diretores e líderes de outras empresas e manter este canal aberto para falarem sobre sua expertise dentro desses temas e iniciativas.

“Essa é uma oportunidade de estarmos presentes também nessa plataforma de streaming, produzindo conteúdo relevante, compartilhando e gerando conhecimento para o público interessado por meio de bate-papos com grandes especialistas nos temas abordados, mas também de promover um espaço importante para a inserção de outras empresas”, declara Paulo.

