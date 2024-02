Além da IA: 3 ferramentas que serão tendências para aumentar as vendas em 2024

Os gastos no Brasil com ferramentas de inteligência artificial aumentaram 120% nos cinco primeiros meses de 2023, segundo levantamento do Itaú Unibanco. Diante disso, uma conclusão é certa: ganha o negócio que se mantém atualizado, de olho nas novidades, e usa as novas tecnologias para otimizar seus processos e se aproximar do cliente.

Convidamos então o CEO e cofundador da Ploomes para dar dicas de tecnologias que podem ser utilizadas para aumentar as vendas em 2024.

Segundo ele, “Quem adota estrategicamente recursos tecnológicos em suas operações tem maior probabilidade de se manter competitivo e adaptável às mudanças guiadas pelo público consumidor”.

O executivo aponta três ferramentas que serão essenciais para auxiliar na organização das vendas e impulsionar os resultados:

1 CRM

Essa tecnologia pode deixar muito mais fácil para a empresa direcionar todo o percurso de venda e fidelização do comprador.

O CRM, ou Customer Relationship Management, é uma ferramenta que visa gerenciar e otimizar a gestão do relacionamento de forma direta com os consumidores. O objetivo é antecipar demandas, melhorar a satisfação do cliente e impulsionar as vendas.

Por meio de um sistema integrado, a solução permite automatizar todo o processo comercial.

Não só isso, a tecnologia possibilita ainda que a companhia acompanhe as oportunidades em diferentes estágios do funil.

2 Automação de marketing

Por meio desta tecnologia, as companhias conseguem expandir a eficiência e escalabilidade das tarefas relacionadas à área, possibilitando que os profissionais estejam livres para atividades mais estratégicas e de impacto.

Embora possa ser utilizada para qualificar qualquer estratégia, a automação se alinha de forma mais direta às abordagens de Inbound Marketing .

A intenção é automatizar a gestão dos leads desde o início do funil de vendas, para que evoluam até a formalização da compra.

3 Sales Engagement

Além do CRM e da automação de marketing, a plataforma de Sales Engagement também assume um papel fundamental na construção de um canal de vendas mais robusto.

O software permite a integração de diversos canais de comunicação, como e-mail, telefone, LinkedIn e WhatsApp, com o objetivo de direcionar e ampliar as oportunidades de interação com os leads.

Tanto a plataforma de Sales Engagement quanto a tecnologia de automação de marketing podem ser integradas ao próprio CRM .

