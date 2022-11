Alberto André: 4 hábitos que “detonam” seu dinheiro

Se você é daqueles que não vê a hora de chegar o dia do pagamento, mas quando ele chega, você mal vê a cor do dinheiro…bem-vindo ao time! Não são poucas as pessoas que não conseguem fazer o melhor uso de suas rendas ou, pior ainda, mal conseguem pagar todas as contas do mês. O ponto é: por que isso acontece com tantos cidadãos e com tanta frequência?! A resposta é, relativamente, simples: não somos educados para saber lidar com o dinheiro.

Mas não precisa se desesperar ou acostumar a viver com a corda no pescoço. Por isso, vou listar abaixo alguns hábitos que, literalmente, detonam seu dinheiro, te afastam de conquistar seus sonhos e prejudicam sua vida.

Parcelamentos

Por meio do uso de cartões de crédito, muitas pessoas passaram a ter a facilidade de parcelamentos de suas compras.

O problema é parcelar absolutamente tudo e se esquecer que há a possibilidade de um parcelamento se sobrepor a outro e virar uma verdadeira bola de neve ou alcançar valores que não cabem no seu orçamento. Por isso, vale acompanhar detalhadamente cada parcelamento, número de parcelas de prazos;

Compras por impulso

Em tempos de e-commerce, a tentação de passar o dia comprando online é grande. Mas é preciso ter parcimônia e fugir das compras por impulsos. Por isso, antes de clicar no “comprar”, repense se você realmente precisa desse produto no momento;

Serviços desnecessários

Netflix ou Disney Plus, clubes de vinhos ou cervejas…

Atualmente o leque de opções é enorme. Mas não precisamos fazer uso de todo tipo de assinaturas. Muitos vezes, concretizamos as assinaturas na empolgação do momento e que, depois, acabamos nem usando;

Comer fora de casa

Eu sei, eu sei…muitas vezes comer fora de casa ou pedir delivery é o mais prático (além de gostoso). Mas esse é um gasto de alto impacto no orçamento mensal. Então aposte nas marmitinhas e deixe para pedir comida fora de casa em momentos de exceção, e não regras.

*Alberto André é CEO do Plusdin

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

VEJA TAMBÉM: