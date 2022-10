Campanha do Olist ajuda varejistas a se preparar para o melhor dia do ano

Para ajudar os varejistas a se prepararem de forma mais assertiva para a Black Friday, o Olist, ecossistema líder em soluções de e-commerce para PMEs, lança a campanha “Best Friday 2022”. Com o conceito “o melhor dia do ano, do começo ao fim”’, Olist, Tiny e Vnda irão promover ao longo dos próximos meses uma série de ações e conteúdos para auxiliar na preparação, planejamento e performance dos varejistas para a data mais importante do comércio brasileiro.

“Tudo o que os lojistas mais buscam durante a Black Friday são muitas vendas e o nosso ecossistema traz os principais pilares para ter sucesso nesse grande dia: competitividade, eficiência, crescimento do negócio e agilidade. Preparamos uma série de conteúdos que visam preparar esses varejistas desde já para que eles tenham as melhores condições de vendas e, desta forma, oferecer melhores experiências de compras aos seus clientes”, diz Sandra Montes, CMO do Olist.

Com a denominação de “Best Friday”, o ecossistema quer contribuir para o movimento que impulsiona os resultados dos varejistas, contando com o apoio de soluções inteligentes e 100% digitais. Para que isso aconteça da melhor forma, dividiram a campanha em quatro pilares de desenvolvimento: competitividade, eficiência, expansão e agilidade, que correspondem, respectivamente, às vertententes da empresa, Olist Store, Tiny, Vnda e Olist Pax. “De outubro a dezembro ficaremos totalmente imersos para fazer com que esse dia seja o melhor, do começo ao fim. Sabemos que conseguimos oferecer muito além do que vender mais, o objetivo é desenvolver uma parceria para crescermos juntos e do jeito certo”, afirma Sandra.

Com o Olist Store, os varejistas têm acesso às ferramentas e inteligência necessárias para precificação, promoção e exposição em mais de 15 marketplaces, trazendo maior competitividade para o negócio. E também, durante este período, o aumento de demanda dificulta aqueles que possuem ações manuais ou sistemas insuficientes, pois tudo precisa ser atendido com rapidez pelo lojista, em processos simples e automatizados.

Junto disso, o prazo de entrega, além do preço, também se tornam fatores determinantes para que o produto seja escolhido. Para isso, Olist Pax possui diversos serviços para os lojistas, como coleta de pedidos, entrega rápida, frete grátis para inúmeros produtos e também o serviço de fulfillment - disponível para lojistas de olist store - que, além de englobar todos os itens citados, também opera os pedidos desde a armazenagem até o pós-venda, garantindo agilidade e segurança.

Além disso, é importante que os lojistas saibam que depender dos meios tradicionais de logística pode até funcionar em outros momentos, mas não na maior data do varejo. A demanda é grande e a urgência do consumidor é maior ainda. Neste sentido o Tiny, referência em ERP para pequenas e médias empresas, fornece soluções para emissão de nota fiscal, picking & packing, gestão de multi empresas e relatórios, sendo responsável pela eficiência da operação. Por sua vez, a Vnda, plataforma para criação de lojas virtuais próprias e omnicanalidade, potencializa o relacionamento com os clientes. Afinal, para oferecer uma experiência de compra única, é preciso se conectar ao consumidor em todo processo de venda, mesmo antes das datas sazonais se aproximarem.

“Somos a única empresa a oferecer todas as ferramentas necessárias para estar do começo ao fim da Black Friday com os lojistas, ajudando-os a criarem suas próprias histórias de sucesso”, afirma Sandra.

Pensando na preparação do lojista para a data, o grupo Olist desenvolveu uma Landing Page que apresenta as soluções do ecossistema Olist e também trará trilhas de conhecimento específicas que abordam a atuação de cada solução e melhores práticas e que serão disponibilizados nos blogs e redes sociais das empresas.

Entre os formatos disponibilizados estarão a produção de uma lista de produtos para a data, que reúne 400 itens de onze categorias relevantes para o ecossistema e seus clientes; um checklist exclusivo de como se preparar para a data mais importante do e-commerce; um relatório de dados e tendências de compra e venda para ajudar os lojistas e o mercado, alinhando expectativas para a data e indicando para os sellers quais são os principais pilares para o sucesso; webinars sobre aquisição e geração de novos leads e uma playlist de vídeos educativos dedicados ao tema no canal do Youtube.

Além disso, a Tiny desenvolveu uma ação única para fortalecer a proposta da data. Para novos clientes do sistema de gestão, a partir de novembro serão disponibilizados 30 dias grátis na mensalidade e desconto de 50% nos primeiros cinco meses.

