A gastronomia como segredo para a hospitalidade da Bourbon

Antônio Vezozzo, diretor da Bourbon GastronomiaA gastronomia é muito mais que uma simples refeição. Ela é um dos principais pilares de acolhimento aos clientes, criando momentos de conexão com a marca.

E a abordagem de unir alta gastronomia e hospitalidade reflete uma tendência global em que grandes hotéis se tornam também destinos culinários.

Marcas de renome internacional, como o The Ritz-Carlton e o Four Seasons, exemplificam essa estratégia.

No The Ritz-Carlton, de Hong Kong, por exemplo, o restaurante Tin Lung Heen, com duas estrelas Michelin, não apenas atrai os hóspedes do hotel, mas também se tornou um ponto de referência no cenário gastronômico da cidade.

O Four Seasons George V, em Paris, abriga o Le Cinq, um restaurante com três estrelas Michelin, onde a experiência culinária é parte integrante do luxo que define o hotel.

Como reproduzimos esses sucessos?

Esses exemplos internacionais são modelo para o Bourbon Hospitalidade, que tem o objetivo de elevar a experiência do hóspede através da gastronomia.

Assim como as grandes redes internacionais, nossos restaurantes não são apenas lugares para comer; são ambientes onde o tempo desacelera, e cada detalhe é pensado para proporcionar uma experiência que alimenta corpo e alma.

A Bourbon Gastronomia permite ao grupo captar receitas por meio da oferta gastronômica, indicando uma estratégia de crescimento focada na expansão de unidades gastronômicas, tanto nos hotéis do grupo, como futuramente, em locais independentes.

Nossas projeções incluem a implementação de novas marcas e conceitos, visando tanto a consolidação interna, quanto oportunidades de expansão para além das unidades hoteleiras.

Acreditamos que a gastronomia vai além de sentar à mesa para se alimentar; ela cria vivências imersivas nas quais o hóspede é convidado a explorar culturas, sabores e histórias de forma profunda e envolvente, em todos os sentidos: do aroma e sabor dos pratos à apresentação e ao ambiente cuidadosamente projetado dos nossos restaurantes.

Essa abordagem permite que nossos hóspedes experimentem algo único e inesquecível, tornando-se parte essencial da narrativa de cada destino.

