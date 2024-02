Chef Salvatore Loi traz autenticidade italiana ao novo Vezzoso Cucina, pertinho de São Paulo

O renomado chef Salvatore Loi, reconhecido internacionalmente por sua culinária contemporânea inspirada na rica cultura italiana, inaugura uma nova era gastronômica no Bourbon Atibaia Resort com o Vezzoso Cucina. Após o sucesso da primeira unidade no Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas Eco Resort, a chegada deste restaurante ao resort localizado a 60 km da capital paulista promete oferecer uma experiência completa tanto para os hóspedes quanto para o público em geral.

O Vezzoso Cucina, parte da marca de restaurante de gastronomia italiana da Bourbon Hospitalidade, busca resgatar a atmosfera acolhedora dos domingos em família, onde os segredos e sabores da Itália são compartilhados à mesa. Sob a batuta do chef Salvatore Loi, premiado e aclamado tanto no Brasil quanto internacionalmente, cada detalhe da experiência gastronômica é cuidadosamente elaborado, desde a seleção dos ingredientes até a excelência no preparo.

Menu fala italiano

Entre os pratos que prometem encantar os paladares mais exigentes, destacam-se o Tagliata de Filet Angus, uma combinação de lâminas de filé-mignon Angus, molho de pimenta verde, gema de ovo e nhoque com ervas, e o clássico Tiramisù, uma sobremesa irresistível com biscoito de champanhe artesanal, molhado no blend de café Bourbon, e creme de mascarpone e zabaione com vinho Marsala.

Além disso, o cardápio oferece uma seleção de pizzas especiais, com destaque para a autenticidade da massa napolitana feita com farinha de trigo especial e borda recheada com muçarela de búfala. Todas as pizzas do Vezzoso Cucina são assadas no forno de pedra, garantindo sabores e texturas incomparáveis.

Para finalizar a experiência com chave de ouro, o resort também apresenta o Vezzoso Gelato, onde os clientes podem desfrutar de gelatos italianos artesanais feitos com ingredientes frescos que realçam o sabor e contêm menos gordura, proporcionando uma experiência de sobremesa única e refrescante.

Chef Salvatore Loi.

Inspirado na origem

O nome "Vezzoso Cucina" é uma homenagem à origem da família Vezzoso, fundadora da rede Bourbon, cuja grafia original foi mantida para resgatar a história e tradição dessa linhagem. A inauguração deste restaurante no Bourbon Atibaia Resort é mais um passo da Bourbon Gastronomia, unidade de negócios da Bourbon Hospitalidade, para proporcionar aos clientes diferentes experiências gastronômicas, mantendo a excelência e qualidade que são marcas registradas do grupo hoteleiro.

“Nos grandes restaurantes do mundo, a culinária é simples, elegante e a comida é boa. Queremos oferecer isso ao nosso cliente, uma gastronomia marcante, para que as pessoas não esqueçam da experiência em nosso restaurante. E, com isso, agregamos ainda mais serviços e oportunidades de desfrutar sabores únicos, em um ambiente especial e acolhedor dos nossos hotéis e resorts”, explica Alceu A. Vezozzo Filho, CEO da Bourbon Hospitalidade.