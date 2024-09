Bluesky ganha 2 milhões de novos usuários, vai para o topo em downloads e supera o Threads no Brasil

A rede social Bluesky experimentou um crescimento impressionante nos últimos quatro dias, adicionando mais de 2 milhões de novos usuários após o banimento do X no Brasil. Este aumento de adesões, partindo de apenas meio milhão na sexta-feira, 30, elevou o app ao posto de número 1 em downloads no país, superando o Threads, a concorrente da Meta.

Conforme dados da empresa de inteligência de aplicativos Appfigures, o total de downloads do Bluesky cresceu 10.584% neste final de semana em comparação com o anterior, com um aumento expressivo de 1.018.952% apenas no Brasil.

Esse crescimento gerou um efeito de contágio, com países como EUA, Portugal, Reino Unido, Canadá e Espanha também registrando elevações significativas no número de downloads.

No entanto, a rapidez dessa expansão não foi isenta de problemas. Alguns usuários relataram erros de “Recursos Insuficientes” ao tentarem acessar o aplicativo, enquanto os engenheiros do Bluesky trabalhavam para manter a estabilidade dos servidores diante da grande demanda.

A chegada dos novos usuários não apenas inflou os números de downloads, mas também impulsionou outras métricas importantes na plataforma. O número de curtidas subiu para 104,6 milhões nos últimos quatro dias, um salto significativo em relação aos 13 milhões na semana anterior. Seguindo a mesma tendência, o número de novos seguidores aumentou de 1,4 milhão para 100,8 milhões, enquanto os reposts cresceram de 1,3 milhão para 11 milhões.

Bluesky destaca-se por ser uma rede descentralizada, onde os usuários podem criar suas próprias instâncias e personalizar suas experiências de navegação. Além de funcionalidades similares ao X, como curtidas, reposts e mensagens diretas, o Bluesky se diferencia ao permitir a criação de "packs" de usuários recomendados e assinatura de serviços de moderação de terceiros.

Este apelo, somado à semelhança com o X antes da aquisição de Elon Musk, parece ser um dos fatores que atraiu tantos brasileiros, que buscam um ambiente mais flexível e menos centralizado. Enquanto outras plataformas, como o Threads da Meta, optam por não promover conteúdos políticos, o Bluesky oferece uma experiência mais livre, o que pode ter contribuído para sua popularidade entre os ex-usuários do X no Brasil.

Desafios e oportunidades no cenário das redes sociais descentralizadas

Embora o Mastodon também ofereça uma rede descentralizada, seu crescimento recente foi muito menor em comparação ao Bluesky, com apenas 4.200 novos usuários brasileiros no sábado, contra 152 em 28 de agosto. Isso sugere que, além da descentralização, os brasileiros buscam uma plataforma que se assemelhe mais ao antigo Twitter, especialmente em termos de interface e funcionalidades.

A Meta, por sua vez, ainda não divulgou o impacto que a migração de usuários brasileiros para o Threads teve na plataforma. Contudo, como uma rede que já conta com mais de 200 milhões de usuários ativos mensais, o aumento de alguns milhares ou até milhões de novos usuários pode ser menos perceptível em comparação com o Bluesky, que ainda está em fase de crescimento.