7 dicas para garantir o impacto da publicidade em portais de notícia

Na hora de planejar uma parceria com um veículo de notícias, fuja dos pop-ups e entenda o seguinte: o consumidor prefere anúncios que estejam integrados à narrativa do texto.

Essa foi a conclusão de um estudo qualitativo feito pela Teads, plataforma de mídia global, em parceria com a CNN Brasil.

Utilizando a metodologia Brand Impact – Comunidade de Pesquisa Online – da Nielsen, a empresa analisou a opinião dos consumidores quanto a publicidades em portais de notícias.

Foram utilizados os seguintes critérios:

Quantidade de anúncios e propagandas ,

Disposição dos anúncios nas páginas,

Agilidade de carregamento,

Layout do site,

Qualidade dos textos e informações,

Qualidade das imagens e vídeos,

Credibilidade/força do nome/marca.

A pesquisa revela comportamentos por recortes de gênero, faixa etária, consumo e interação com anúncios.

Segundo Monika de Faria Lima Cerqueira, CO-MD da Teads no Brasil, “há nuances geracionais no relacionamento com publicidade digital e um evidente ressentimento, comum a todos os grupos, em relação a anúncios invasivos, definidos pelos respondentes como desrespeitosos e prejudiciais à leitura do conteúdo”.

Confira a seguir, sete insights oferecidos pela pesquisa.

1. Conteúdo invasivo não

A presença de publicidade é compreendida e claramente relacionada à saudabilidade financeira dos sites de notícias. O problema está nos excessos e em alguns formatos:

Pop-ups despertam reações comparativamente mais negativas por serem impositivos, e rudemente interromperem o fluxo da leitura, deixando o leitor em dúvida sobre a continuidade do texto .

Formatos intrusivos geram impaciência e rejeição do leitor.

Contextualização diminui a sensação de interrupção e sugere cuidado na exibição de anúncios.

2. Qualidade e credibilidade são mais procurados

A escolha de sites de notícias é regida por critérios claros e ligeiramente distintos dependendo da faixa etária:

Para 53% dos respondentes , credibilidade é o principal motivador para a escolha de um site de notícias, seguido de qualidade de texto e das informações (39%).

Há uma leve preferência dos mais jovens pela qualidade dos textos e dos mais maduros por credibilidade.

3. O consumidor tem seus favoritos

As pessoas leem entre 2 e 3 sites de notícias em um investimento diário de até 2 horas nesta atividade.

4. Estar por dentro das notícias é uma moeda social

Os sites de notícias funcionam como um passaporte para os círculos sociais dos leitores, e é neles que eles encontram insumos para seus repertórios.

A sensação de “fazer parte” e “estar a par” dos fatos mais importantes é viabilizada pelo acesso às plataformas de conteúdo editorial.

5. Há diferenças entre os gêneros:

Mulheres:

Leitura mais minuciosa e aprofundada.

Dedicam mais tempo à busca de informações relacionadas a temas mais diversos.

São mais atentas a detalhes, percebem melhor as características de layout, quantidade e formato de anúncios.

Homens:

Leituras mais rápidas e superficiais.

Escolhem e focam em um ou poucos temas de interesse.

Olham para a tela como um todo até que sejam atraídos por alguma imagem ou enunciado que desperte curiosidade.

Percebem a presença de anúncios, mas com menos detalhes.

6. Também há diferenças entre gerações

16 a 22 anos, os habituados a publicidade:

Valorizam navegação mais ágil, com recursos adicionais (vídeos, áudios e afins).

Comparativamente, têm maior interesse por variedades, entretenimento e mídia .

Mais habituados à presença de publicidade, estabelecem relações contextuais

entre o conteúdo da notícia e os anúncios .

27 a 42 anos, consideram que publicidade é aceitável:

Mergulham mais profundamente nas plataformas editoriais.

Exploram o ambiente. Preferem variedades, atualidades e política .

São maiores as chances de avaliação dos anúncios como interferência no conteúdo .

43 a 58 anos, comparativamente mais críticos à presença de anúncios:

Interesses e hábitos mais rígidos, o nível de crítica é mais alto.

Sentem-se confortáveis em canais que consideram mais éticos.

Ressentem-se intensamente com interrupções causadas por anúncios invasivos.

7. O negócio é integrar a narrativa

Quando os anúncios parecem menos como interrupções e muito mais como parte integrante da narrativa, o engajamento voluntário, a lembrança da marca e a retenção da mensagem da campanha são potencializados e o investimento dos anunciantes é rentabilizado.

“Garantir anúncios premium hospedados em conteúdo de qualidade e promover experiências respeitosas com publicidade, portanto alinhadas aos interesses e às expectativas dos consumidores, estabelece bases sólidas de um ciclo virtuoso para todos os agentes do ecossistema”, conclui Monika.

