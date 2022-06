Seis dicas para evitar a exaustão no trabalho e manter o time criativo

Por Allessandra Canuto e Valéria Oliveira*

Muitos profissionais têm apresentado exaustão no ambiente de trabalho. Apesar dessa condição não ser nova, ela se tornou mais frequente com a pandemia, já que as exigências de uma rotina, seja ela híbrida, home office ou presencial, ainda tem angustiado muitos colaboradores.

Um estudo recente da Zenklub analisou as facetas da saúde mental no ambiente de trabalho. Em uma escala de 0 a 100, os resultados mostram que a média nacional de bem-estar é 61,7, frente a 74,0 entre as empresas que investem em saúde mental.

Entre os aspectos analisados, a pesquisa revela que mulheres tiveram os piores resultados nos aspectos exaustão (53,3), preocupação constante (47,3) e em termos de volume de demanda (37,3). Os profissionais mais jovens também enfrentam mais problemas de saúde mental no ambiente corporativo. Segundo o estudo da Zenklub, em relação a idade, pessoas entre 25 e 34 anos tiveram os piores índices de exaustão (52,6).

A Bússola separou, com a ajuda do Zenklub, algumas dicas de ouro para que você não deixe seu time chegar à exaustão.

Observe a quantidade de tarefas delegadas

Assim como é importante aprender a delegar tarefas, como líder, também é importante observar se cada colaborador possui uma quantidade saudável de atividades para realizar. A sobrecarga pode aumentar a ansiedade e prejudicar as entregas. Então, converse com cada liderado para entender como está a agenda, definir prioridades, organizar o que precisa ser feito e renegociar algum prazo.

Analise as metas não alcançadas

Evidentemente, o objetivo de cada negócio é alcançar as metas para cumprir os resultados. Porém, sabemos que, às vezes, não é possível batê-las por uma série de fatores. Diante disso, é importante que o líder não demonstre abalo emocional e nem responsabilize o time, mas busque compreender quais fatores estão afetando as metas. Faça uma reunião para que todos pensem no problema em conjunto e busquem por soluções. Isso permitirá que todos se sintam parte do processo.

Veja como anda a comunicação

Seja síncrona ou assíncrona, a comunicação precisa acontecer. Afinal, é ela que garante a compreensão dos objetivos a serem alcançados. Também, é o que dá espaço para o colaborador compartilhar algo que esteja preocupando. Esse canal de confiança é construído a partir das atitudes do líder, se a equipe perceber que ele está presente, a comunicação será muito mais eficaz.

Planeje a administre o seu tempo

Há muitas demandas na rotina de um líder, portanto, tenha o hábito de planejar sua semana e as atividades diárias. Avalie se a quantidade de tarefas está adequada e, também, separe um tempo para conversar com cada colaborador, oferecer ajuda e entender o que está acontecendo com cada um, seja profissional e pessoal.

Celebre todas as conquistas

Separe um tempo da semana para celebrar as conquistas com seu time, seja um projeto pontual ou uma meta importante que foi cumprida. Esse tempo de comemorar e descansar contribuem para a melhora dos relacionamentos, ajuda o time a recuperar as energias e partir para o próximo projeto.

Separe o tempo de descanso

Todo mundo precisa ter uma atividade de descanso. No mundo antigo, o tempo que chamamos de “ocioso” era fundamental para gerar mais criatividade. Afinal, mente descansada pensa melhor do que uma atordoada. Além disso, quando o líder está bem pessoalmente, é mais fácil inspirar e ajudar a equipe a fazer o mesmo.

*Allessandra Canuto é especialista em temas comportamentais e gestão da cultura e Valéria Oliveira é especialista em desenvolvimento de líderes e gestão da cultura

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também