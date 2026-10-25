Votação para presidente no exterior: Lula vence Flávio Bolsonaro na Austrália

RESUMO ＋ Lula recebeu 6.017 votos (63,46%) na Austrália no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, contra 3.465 votos (36,54%) de Flávio Bolsonaro. A apuração dos 29 boletins de urna de Canberra e Sydney registrou 9.795 comparecimentos, de um eleitorado de 20.280 pessoas aptas a votar. Foram contabilizados 118 votos em branco e 195 nulos. Os percentuais consideram apenas os votos válidos, e os resultados do exterior integram a totalização nacional da eleição.

Quase dois em cada três brasileiros que votaram na Austrália escolheram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial. O candidato à reeleição recebeu 6.017 votos, contra 3.465 do senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo a apuração dos 29 boletins de urna (BUs) de Canberra e Sydney divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Considerando os 9.482 votos válidos, Lula ficou com 63,46% e Flávio Bolsonaro, com 36,54%.

Ao todo, 9.795 brasileiros compareceram às urnas na Austrália, de um eleitorado de 20.280 pessoas aptas a votar, o que representa um comparecimento de 48,3%. Foram registrados 118 votos em branco e 195 nulos.

Como foi a votação na Austrália

Eleitores aptos: 20.280

Comparecimento: 9.795

Lula: 6.017 votos (63,46% dos votos válidos)

Flávio Bolsonaro: 3.465 votos (36,54% dos votos válidos)

Votos em branco: 118

Votos nulos: 195

Os percentuais foram calculados sobre os votos válidos, considerando apenas a soma dos votos de Lula e Flávio Bolsonaro. Brancos e nulos ficaram fora do denominador.

Por que o resultado aparece antes do brasileiro?

Países da Ásia, da Europa e da Oceania estão à frente do Brasil no fuso horário. Na Austrália, as seções eleitorais encerram a votação antes do fim do pleito em território brasileiro, devido à diferença de horário.

O boletim de urna registra os votos de uma seção e pode ser consultado depois de seu encerramento. A totalização reúne esses registros nos sistemas da Justiça Eleitoral. Segundo o TSE, a divulgação dos resultados presidenciais, inclusive dos votos recebidos no exterior, será liberada simultaneamente a partir das 17h de Brasília.

No território brasileiro, a votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no momento do encerramento poderá votar.

Os boletins do exterior integram a eleição brasileira, mas não determinam seu desfecho. No segundo turno, vence o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos na totalização nacional.