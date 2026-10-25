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Votação para presidente no exterior: Lula vence Flávio Bolsonaro na Austrália

Candidato à reeleição recebeu 6.017 votos, contra 3.465 de Flávio Bolsonaro, segundo a apuração de 29 boletins de urna de Canberra e Sydney

Na Austrália, as seções eleitorais encerram a votação antes do fim do pleito em território brasileiro, devido à diferença de horário (Renato Pizzutto/Band)

Na Austrália, as seções eleitorais encerram a votação antes do fim do pleito em território brasileiro, devido à diferença de horário (Renato Pizzutto/Band)

Clarissa Palácio
Clarissa Palácio

Colaboradora

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 09h00.

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Lula recebeu 6.017 votos (63,46%) na Austrália no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, contra 3.465 votos (36,54%) de Flávio Bolsonaro. A apuração dos 29 boletins de urna de Canberra e Sydney registrou 9.795 comparecimentos, de um eleitorado de 20.280 pessoas aptas a votar. Foram contabilizados 118 votos em branco e 195 nulos. Os percentuais consideram apenas os votos válidos, e os resultados do exterior integram a totalização nacional da eleição.

Quase dois em cada três brasileiros que votaram na Austrália escolheram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial. O candidato à reeleição recebeu 6.017 votos, contra 3.465 do senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo a apuração dos 29 boletins de urna (BUs) de Canberra e Sydney divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Considerando os 9.482 votos válidos, Lula ficou com 63,46% e Flávio Bolsonaro, com 36,54%.

Acompanhe a apuração do segundo turno na EXAME

Ao todo, 9.795 brasileiros compareceram às urnas na Austrália, de um eleitorado de 20.280 pessoas aptas a votar, o que representa um comparecimento de 48,3%. Foram registrados 118 votos em branco e 195 nulos.

Como foi a votação na Austrália

  • Eleitores aptos: 20.280
  • Comparecimento: 9.795
  • Lula: 6.017 votos (63,46% dos votos válidos)
  • Flávio Bolsonaro: 3.465 votos (36,54% dos votos válidos)
  • Votos em branco: 118
  • Votos nulos: 195

Os percentuais foram calculados sobre os votos válidos, considerando apenas a soma dos votos de Lula e Flávio Bolsonaro. Brancos e nulos ficaram fora do denominador.

Assista a apuração ao vivo

Por que o resultado aparece antes do brasileiro?

Países da Ásia, da Europa e da Oceania estão à frente do Brasil no fuso horário. Na Austrália, as seções eleitorais encerram a votação antes do fim do pleito em território brasileiro, devido à diferença de horário.

O boletim de urna registra os votos de uma seção e pode ser consultado depois de seu encerramento. A totalização reúne esses registros nos sistemas da Justiça Eleitoral. Segundo o TSE, a divulgação dos resultados presidenciais, inclusive dos votos recebidos no exterior, será liberada simultaneamente a partir das 17h de Brasília.

No território brasileiro, a votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no momento do encerramento poderá votar.

Os boletins do exterior integram a eleição brasileira, mas não determinam seu desfecho. No segundo turno, vence o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos na totalização nacional.

Perguntas frequentes

Quem recebeu mais votos na Austrália no segundo turno das eleições de 2026?

Lula (PT) recebeu 6.017 votos, o equivalente a 63,46% dos votos válidos, contra 3.465 votos (36,54%) de Flávio Bolsonaro (PL).

Quantos brasileiros votaram na Austrália?

Ao todo, 9.795 brasileiros compareceram às urnas na Austrália, de um eleitorado de 20.280 pessoas aptas a votar, o que representa um comparecimento de 48,3%.

Quantos votos em branco e nulos foram registrados na Austrália?

Foram registrados 118 votos em branco e 195 votos nulos no segundo turno das eleições presidenciais de 2026.

Em quais cidades da Austrália ocorreu a votação?

Os resultados divulgados correspondem aos 29 boletins de urna de Canberra e Sydney, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Por que o resultado da votação na Austrália é divulgado antes do brasileiro?

A Austrália está à frente do Brasil no fuso horário, por isso a votação nas seções eleitorais australianas termina antes do encerramento do pleito em território brasileiro. Os boletins de urna podem ser consultados após o encerramento de cada seção, mas a divulgação oficial dos resultados presidenciais ocorre simultaneamente a partir das 17h, pelo horário de Brasília.

Como são calculados os percentuais de votos na Austrália?

Os percentuais são calculados sobre os votos válidos, considerando apenas os votos recebidos por Lula e Flávio Bolsonaro. Os votos em branco e nulos não entram nesse cálculo.

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