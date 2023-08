Veja quais estados podem ganhar ou perder deputados após decisão do STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu na última sexta-feira, 25, que o Congresso Nacional será obrigado a recalcular o número de deputados que cada estado tem direito. Os ministros concordaram que a redistribuição de vagas deve ocorrer até junho de 2025, considerando os dados atualizados do Censo. Caso isso não seja feito pelos parlamentares no prazo, a tarefa caberá ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Hoje, a Câmara dos Deputados é composta proporcionalmente por representantes de cada estado e do Distrito Federal. Casa unidade da federação tem no mínimo oito e no máximo 70 deputados, a depender da sua população. O número de cadeiras por estado, contudo, não é alterado desde dezembro de 1993, ano em que ocorreu o último reajuste das vagas na Casa. Não houve atualização do tamanho das bancadas a partir dos dados dos Censos de 2000 e 2010.

Com a decisão do STF, 14 estados podem ter mudança na representação. Em julho, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) elaborou uma projeção da nova divisão, com base nos dados do Censo de 2022.

Pará e Santa Catarina ganhariam quatro deputados cada um, chegando a 21 e 20, respectivamente. Amazonas ganharia dois, e Ceará, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais ganhariam um cada.

O Rio de Janeiro seria o que mais perderia cadeiras, indo de 46 para 42. Ficariam com menos duas vagas Bahia, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Sul, enquanto Alagoas e Pernambuco perderiam uma.

Decisão do STF