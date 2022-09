Veja a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira, 9 de setembro

Os candidatos à Presidência da República nas eleições de 2022 estarão em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná, no Mato Grosso do Sul e em Tocantins nesta sexta-feira, 9. Veja, por ordem alfabética, os compromissos dos quatro presidenciáveis que estão na frente na disputa, de acordo com as últimas pesquisas eleitorais:

Ciro Gomes (PDT):

Às 10h30, tem encontro com Gomyde e Desiree, em Londrina (PR).

Endereço: Praça Getúlio Vargas (ao lado do Hotel Cristal)

Às 14h, visita o comitê do PDT em Maringá (PR).

Endereço: Av. Herval, 888 -Loja 3 - Centro - Zona 1

Às 15h15, tem encontro o governador Reinaldo Azambuja, em Campo Grande (MS) - horário local.

Local: aeroporto

Às 19h, participa da inauguração do comitê do PDT em Campo Grande (MS) - horário local.

Endereço: Avenida Eduardo Elias Zaran, 1817 - Vilas Boas

Jair Bolsonaro (PL):

Às 11h, chega a Imperatriz (MA) para agenda conjunta com o candidato a governador Ronaldo Dimas.

Participa de motociata em Imperatriz (MA).

Visita Axixá do Tocantins (TO), onde fará discurso.

Visita Araguatins (TO), onde haverá um ato dos dois candidatos.

Local: Parque de Exposições

Às 20h30, chega em Brasília (DF).

Luiz Inácio Lula da Silva (PT):

Às 10h, tem encontro com evangélicos em São Gonçalo (RJ), com o candidato a vice, Geraldo Alckmin (PSB).

Local: Centro Cultural Seven Music, Av. Presidente Kennedy, 101

Simone Tebet (MDB):

Às 9h30, visita o Hospital de Base São José do Rio Preto (SP).

Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 5.544 – Vila São José

Às 11h, visita o Mercadão Municipal, em São José do Rio Preto (SP).

Endereço: Rua Antônio de Godoy, 3048 – Centro

Às 12h, será entrevistada pela Rede Vida – Rodada com os Presidenciáveis, em São José do Rio Preto (SP).

Local: Estúdio da Rede Vida em São José do Rio Preto

Endereço: Rua Geraldina Verônica Batista de Camargo, 400

Às 14h30, visita uma fábrica de calçados do Polo Calçadista em Franca (SP).

Endereço: Anatomic Gel – Av.Brasil, 3200 – Jardim Paulistano

Às 16h, participa de caminhada na Praça Nossa Senhora da Conceição, em Franca (SP).

Local: Centro da Cidade

Às 17h, visita a Associação Comercial e Industrial de Franca (ACIF), em Franca (SP).

Endereço: Rua Major Claudiano, 1907

Às 18h, será entrevistada pela Rádio Difusora, em Franca (SP).

Endereço: José Salomoni, 790

(As informações podem ser atualizadas ao longo do dia)

