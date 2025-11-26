EXAME Agro

AGRONEGÓCIOSOJA

Anvisa manda recolher lote de vinagre de maçã Castelo; saiba o motivo

Determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foi publicada no Diário Oficial da União

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 11h57.

O governo federal suspendeu nesta quarta-feira, 26, a comercialização, distribuição e uso do lote 12M2 do vinagre de maçã da marca Castelo.

A determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), publicada no Diário Oficial da União, teve como base um laudo do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) do Distrito Federal.

O exame identificou a presença de 340 mg/L de dióxido de enxofre, valor superior ao limite permitido de 200 mg/L para vinagres. O rótulo do produto também não informava a presença do aditivo.

O dióxido de enxofre é usado como conservante, mas pode provocar reações adversas em pessoas sensíveis, como crises de asma e desconforto gástrico. A empresa responsável deve recolher imediatamente o lote do mercado.

Acompanhe tudo sobre:Anvisa

Mais de EXAME Agro

Carne bovina: crise nos EUA não afeta Brasil, que mira recorde de abates

Governo deve decidir só em 2026 sobre tilápia como espécie invasora

Etanol dos EUA poderá entrar no RenovaBio, diz secretária Tatiana Prazeres

Atraso no plantio da soja preocupa produtores sobre milho de 2ª safra

Mais na Exame

Carreira

Sete atitudes que só os líderes mais fortes mantêm em tempos de crise

Ciência

Ponto de virada: estudo aponta que cerébro muda aos 9, 32, 66 e 83 anos

Pop

Quais episódios de ‘Stranger Things’ rever antes da 5ª temporada?

Negócios

Escolha de nome de bebê vira negócio nos EUA; 'expert' cobra até R$ 160 mil