Anvisa manda recolher lote de vinagre de maçã Castelo; saiba o motivo

O governo federal suspendeu nesta quarta-feira, 26, a comercialização, distribuição e uso do lote 12M2 do vinagre de maçã da marca Castelo.

A determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), publicada no Diário Oficial da União, teve como base um laudo do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) do Distrito Federal.

O exame identificou a presença de 340 mg/L de dióxido de enxofre, valor superior ao limite permitido de 200 mg/L para vinagres. O rótulo do produto também não informava a presença do aditivo.

O dióxido de enxofre é usado como conservante, mas pode provocar reações adversas em pessoas sensíveis, como crises de asma e desconforto gástrico. A empresa responsável deve recolher imediatamente o lote do mercado.