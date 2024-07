Três aeroportos brasileiros estão entre os mais pontuais do mundo; veja ranking

Os aeroportos de Congonhas, Santos Dumont e Guarulhos foram apontados como os mais pontuais do mundo para suas categorias em junho de 2024. As informações constam no relatório mensal da Cirium, consultoria internacional que faz análise de dados de aviação.

Responsáveis pela ponte aérea entre São Paulo e Rio de Janeiro, Congonhas e Santos Dumont lideram o ranking que considera grandes e médios aeroportos, respectivamente.

Com 88,25% de pontualidade nos voos, Congonhas ficou à frente até mesmo do aeroporto japonês de New Chitose, que teve índice de pontualidade de 86,25%. Santos Dumont teve um índice de 94,28% de pontualidade, figurando no primeiro lugar entre os médios e na frente de Osaka, também no Japão.

No mesmo ranking em que o Santos Dumont aparece, estão outros dois aeroportos brasileiros: o de Brasília na terceira colocação, com 92,88%, e Viracopos, em Campinas, em sexto lugar, com 86,41% de pontualidade.

A análise mensal conta também com uma lista de pequenos aeroportos, onde Afonso Pena, de Curitiba, é o segundo colocado, com 91,42%.

1 /21 Aeroporto de Congonhas: projeção de como deve ficar o terminal após as obras, previstas para conclusão em 2028 ()

2 /21 Aeroporto de Congonhas: projeção de como deve ficar o terminal após as obras, previstas para conclusão em 2028 ()

3 /21 Aeroporto de Congonhas: projeção de como deve ficar o terminal após as obras, previstas para conclusão em 2028 (Saguão de embarque)

4 /21 Aeroporto de Congonhas: projeção de como deve ficar o terminal após as obras, previstas para conclusão em 2028 (Saguão de embarque)

5 /21 Aeroporto de Congonhas: projeção de como deve ficar o terminal após as obras, previstas para conclusão em 2028 (Praça comercial)

6 /21 Aeroporto de Congonhas: projeção de como deve ficar o terminal após as obras, previstas para conclusão em 2028 (Praça comercial)

7 /21 Aeroporto de Congonhas: projeção de como deve ficar o terminal após as obras, previstas para conclusão em 2028 (Praça comercial)

8 /21 Aeroporto de Congonhas: projeção de como deve ficar o terminal após as obras, previstas para conclusão em 2028 (Área de espera)

9 /21 Aeroporto de Congonhas: projeção de como deve ficar o terminal após as obras, previstas para conclusão em 2028 (Área de espera)

10 /21 Aeroporto de Congonhas: projeção de como deve ficar o terminal após as obras, previstas para conclusão em 2028 (Área de espera)

11 /21 Aeroporto de Congonhas: projeção de como deve ficar o terminal após as obras, previstas para conclusão em 2028 (Área de espera)

12 /21 Aeroporto de Congonhas: projeção de como deve ficar o terminal após as obras, previstas para conclusão em 2028 (Área de espera)

13 /21 Aeroporto de Congonhas: projeção de como deve ficar o terminal após as obras, previstas para conclusão em 2028 (Área de embarque)

14 /21 Aeroporto de Congonhas: projeção de como deve ficar o terminal após as obras, previstas para conclusão em 2028 (Área de espera)

15 /21 Aeroporto de Congonhas: projeção de como deve ficar o terminal após as obras, previstas para conclusão em 2028 (Calçada será ampliada)

16 /21 Aeroporto de Congonhas: projeção de como deve ficar o terminal após as obras, previstas para conclusão em 2028 (Área de espera)

17 /21 Aeroporto de Congonhas: projeção de como deve ficar o terminal após as obras, previstas para conclusão em 2028 (Área de espera)

18 /21 Aeroporto de Congonhas: projeção de como deve ficar o terminal após as obras, previstas para conclusão em 2028 (Área de espera)

19 /21 Aeroporto de Congonhas: projeção de como deve ficar o terminal após as obras, previstas para conclusão em 2028 (Área externa)

20 /21 Aeroporto de Congonhas: projeção de como deve ficar o terminal após as obras, previstas para conclusão em 2028 (Área de embarque remoto)

21/21 Aeroporto de Congonhas: projeção de como deve ficar o terminal após as obras, previstas para conclusão em 2028 ()

Rankings de pontualidade dos aeroportos

Aeroportos globais

King Khalid, Arábia Saudita, 85,60% Guarulhos, Brasil, 85,13% Jorge Chavez, Peru, 83,95% Haneda, Japão, 83,63% Benito Juarez, México, 82,64% Abu Dhabi, Emirados Árabes, 80,73% Arturo Merino, Chile, 80,46% Washington, EUA, 80,43% Salt Lake City, EUA, 79,89% Narita, Japão, 79,30%

Aeroportos grandes

Congonhas, Brasil, 88,25% New Chitose, Japão, 86,25% King Khalid, Arábia Saudita, 85,60% Guarulhos, Brasil, 85,13% Daniel K. Inouye, Havaí, 85,05% Fukuoka, Japão, 84,22% Jorge Chavez, Peru, 84,22% Haneda, Japão, 83,63% Gimpo, Coreia do Sul, 83,46% Don Mueang, Tailândia, 83,28%

Aeroportos médios