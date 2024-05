Sudeste e Sul têm alerta para geada e muito frio; veja previsão do tempo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu seis alertas para diferentes regiões do Brasil para esta sexta-feira, 31. No Sudeste, há risco de geada no sul de Minas Gerais e em uma pequena faixa do norte de São Paulo e Rio de Janeiro. No Sul, os três estados também podem ser atingidos pela geada. Nesta sexta, o Rio Grande do Sul segue sem chuvas, após enfrentar temporais devastadores neste mês.

No Nordeste, o Inmet emitiu três alertas para chuvas intensas em todo o litoral, exceto metade do litoral maranhense e Bahia. O litoral do Ceará e Rio Grande do Norte devem ser as áreas mais atingidas, com aviso de "Perigo". Em Sergipe e Alagoas, o alerta é de acumulado de chuva. Enquanto no Norte, há alerta de chuvas intensas para Amazonas, Roraima, Amapá e Pará. No Centro-Oeste, não são esperadas chuvas, e o dia começa ensolarado com poucas nuvens.

Previsão para São Paulo

No Sudeste, foi emitido um alerta de geada com grau de "Perigo Potencial", abrangendo os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. As principais áreas afetadas estão localizadas no sudoeste de Minas Gerais, na fronteira com Rio de Janeiro e São Paulo, onde cidades mais ao norte também podem ser atingidas.

Para o Sul do país, o Inmet emitiu um alerta de geada devido à advecção, que é a transmissão de calor pelo deslocamento de uma massa atmosférica na horizontal. O aviso "Perigo Potencial", abrange cidades dos três estados, desde o norte do Rio Grande do Sul, passando pelo centro de Santa Catarina e do Paraná, inclusive pela capital Curitiba, até a fronteira com São Paulo.