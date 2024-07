Entenda por que terremoto no Chile foi sentido em São Paulo

Um tremor de terra assustou moradores das zonas Oeste e Sul de São Paulo noite desta quinta-feira, 18. Nas redes sociais, internautas relataram que prédios foram evacuados na capital paulista por conta de reflexos de um abalo sísmico de 7,3 graus na Escala Richter no Chile, que teve início na região próxima ao deserto do Atacama. A alta magnitude do abalo e a composição sedimentar das bacias do Paraná e de São Paulo são os principais pontos que explicam porque o fenômeno foi sentido no Brasil.

De acordo com o professor Bruno Colaço, pesquisador do Centro de Sismologia da USP, o abalo teria sido causado por uma tensão tectônica dentro da Placa Sul-Americana, em uma profundidade de 100 quilômetros da superfície. Por conta da alta magnitude, ele explica que a sensação de tremor, sentida na capital paulista e em cidades dos estados de Santa Catarina e Paraná, teria sido ocasionada pela passagem das ondas do evento chileno por bacias sedimentares.

"O que acontece é que esses sedimentos encontrados nas bacias do Paraná e de São Paulo têm a característica de amplificar a passagem das ondas sísmicas. Então, se as pessoas estão em lugares altos como prédios ou bairros, elas têm uma chance de sentir esse tremor", explica ele.

Colaço também explicou que os tremores foram mais percebidos por terem acontecido à noite, por volta das 23h desta quinta-feira, um horário em que as pessoas poderiam estar se recolhendo para dormir. Apesar da "sensação estranha", ele afirmou que o tremor sentido em cidades brasileiras não apresentou nenhuma chance de causar danos estruturais ou riscos para as pessoas.

A Defesa Civil do estado informou que foram registrados “tremores leves” e “de baixa intensidade”, com riscos de danos mínimos. Ainda segundo o órgão, “não há registro de vítimas ou ocorrências relacionadas ao evento”, segundo nota enviada ao GLOBO na manhã desta sexta-feira. A Defesa Civil continua monitorando a situação.

Nas redes sociais, moradores de bairros como Perdizes, Pompeia, Barra Funda, Sacomã e Ipiranga relataram o susto. O Corpo de Bombeiros chegou a ser chamado para um tremor sentido na Rua Florianópolis, Água Rasa, na Zona Sul de São Paulo. Não houve vítimas.

A sensação, no entanto, preocupou paulistanos que relataram o ocorrido nas redes sociais. "Tremores sentidos em São Paulo. Essa é a galera do meu prédio que desceu correndo há poucos minutos", contou um usuário do X.

"Eu estou sem palavras aqui. Minha cama começou a tremer por uns cinco segundos e estou ouvindo relatos que pessoas de São Paulo também sentiram esse tremor", dividiu um perfil na mesma rede às 23h04. "Achei que só eu tinha sentido um tremor no chão por volta das 22h55. Abri as redes e vi outros relatos na cidade de São Paulo. E no Chile um terremoto de 7.3", disse outro, já especulando sobre a possível causa.

Tremores sentidos em São Paulo. Essa é a galera do meu prédio que desceu correndo há poucos minutos. pic.twitter.com/u4wVb1LjGA — Stêvão Limana (@LimanaStevao) July 19, 2024

Uma moradora de Perdizes descreveu ao GLOBO que chegou a acreditar que o prédio em que mora estava caindo.

— Eu olhei para o meu noivo achando que ele estava balançando o sofá, e ele me olhou achando a mesma coisa. Aí entrei no grupo do condomínio, e as pessoas estavam perguntando se mais alguém tinha sentido. Eu pensei também que pudesse estar com tontura. Depois, pensei: "Meu Deus, o prédio vai cair" — contou.

Eu estou sem palavras aqui. Minha cama começou a tremer por uns 5 segundos e tô ouvindo relatos que pessoas de São Paulo também sentiram esse tremor. Que cagaço eu fiquei! — Thiego Novais (@thiegonovais) July 19, 2024

"Fiquei assustado há pouco com o tremor aqui em São Paulo. Eu estava no sofá e ele começou a se mexer, olhei para a planta que estava ao meu lado e as folhas estavam balançando. Cheguei a ficar levemente tonto. Nunca tinha sentido isso", descreveu outra conta do X às 23h12.