Vai fazer frio em SP no final de semana? Frente fria vai derrubar a temperatura

A cidade de São Paulo terá uma queda de temperatura neste fim de semana, com avanço de uma frente fria a partir da tarde desta quinta-feira, 27. A tendência dos próximos dias é de frio e chuva fraca no litoral do estado e na região metropolitana da capital.

Segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergência da Prefeitura de São Paulo (CGE), os próximos dias não terão frio extremo, mas os ventos úmidos e o aumento da quantidade de nuvens produzem sensação de frio, principalmente no final de semana, quando as temperaturas máximas não devem superar os 19°C.

Na sexta-feira, 28, o sol aparece entre muitas nuvens por conta da passagem do sistema frontal pela costa paulista. Ainda são esperadas chuva fraca e chuviscos intermitentes na faixa leste do estado, inclusive na região metropolitana. Os termômetros devem registrar mínima de 15°C e a máxima fica em torno dos 27°C, com taxas de umidade do ar entre 32% e 95%.

No sábado, 29, o dia será marcado por variação de nuvens e chuviscos intermitentes em decorrência do vento predominante de sul/sudeste. A grande quantidade de nuvens não permite que as temperaturas subam muito. Mínima de 14°C e a máxima não deve passar dos 18°C, gerando sensação de frio ao longo do dia. A umidade do ar fica elevada com os menores valores acima dos 55%.

No domingo, a sensação de frio e chuva vai se repetir. Haverá pouca variação de temperatura, as mínimas devem ficar entre 14°C e 15°C ao longo do fim de semana. A frente fria interrompe um período de dias de sol nesta semana – na quarta (26), houve até um pouco de calor fora de época, com termômetros acima dos 22°C à noite em pleno inverno.

Quando o frio em SP vai acabar?

Segundo a previsão do CGE, a frente fria começa a se dissipar na tarde de segunda-feira, quando a temperatura máxima volta aos 25ºC. Na primeira semana de agosto, o tempo deve ficar seco.

Falta de chuva em São Paulo

De acordo com os dados do CGE da Prefeitura de São Paulo, julho deste ano registrou até o momento apenas 6,4mm de chuva, o que equivale a aproximadamente 15% dos 42,6mm esperados para o mês. O último dia em que a cidade de São Paulo registrou chuva significativa foi em 15 de junho com média de 7,1mm. São 41 dias sem índice pluviométrico significativo. A maior sequência de dias sem chuva significativa já registrada em São Paulo, conforme os dados do Centro de Gerenciamento de Emergência da Prefeitura de São Paulo (CGE), ocorreu no ano de 2012, entre julho e setembro, somando 62 dias sem precipitação.