SISU 2024: saiba como fazer sua inscrição, o que mudou e cronograma

As inscrições para o SISU 2024 (Sistema de Seleção Unificada) estão abertas para os participantes do Enem 2023 que tenham obtido nota maior do que zero.

Diferente dos anos anteriores, em 2024 o SISU terá apenas uma edição, com inscrições abertas até o dia 25 de janeiro de 2024.

Ao todo, segundo o Ministério da Educação (MEC), 127 universidades participarão do Sisu deste ano, com oferta de 264.254 vagas, para o primeiro e o segundo semestre.

É possível realizar alterações nas opções de curso ao longo do período de inscrições, mas a inscrição válida será a última registrada no sistema até o fechamento, em 25 de janeiro de 2024.

A seleção dos candidatos no Sisu é realizada com base em critérios específicos. O sistema avalia a nota obtida pelo estudante na última edição do exame, considerando o limite de vagas disponíveis para cada curso e a modalidade de concorrência escolhida pelos candidatos.

Além disso, o perfil socioeconômico é levado em consideração, especialmente para a Lei de Cotas, que reserva uma porcentagem das vagas para estudantes de escolas públicas e grupos específicos.

Os estudantes poderão consultar o resultado oficial do Enem na página do participante.

A inscrição é gratuita, em uma única etapa e feita pela Internet por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Como calcular a nota do Enem?

O Enem define a nota com base na Teoria de Resposta do Item (TRI). Nessa metodologia, o modelo aplicado ao exame considera três parâmetros para cada item. Os itens são posicionados em uma escala de dificuldade, e a nota do candidato é estimada a partir da combinação do nível de dificuldade das perguntas com a coerência das respostas dos estudantes.

Quem erra as questões mais fáceis, mas acerta as difíceis pode acabar ficando com uma nota menor do que quem acertou as perguntas mais fáceis e errou as difíceis. Essa é uma forma de não premiar os chutes. Isso porque, se o candidato acertar as questões mais difíceis e errar as fáceis, o sistema poderá entender que ele deu sorte nas respostas. Ou seja, o resultado do Enem não depende apenas da quantidade de questões que o aluno acertou, mas do nível de dificuldade delas e da coerência pedagógica do conjunto de respostas do candidato.

O que é e como funciona o Sisu?

O Sisu é um sistema eletrônico administrado pelo Ministério da Educação (MEC) que permite que instituições públicas de ensino superior disponibilizem vagas para candidatos que tenham realizado o Enem (Exame Nacional de Ensino Médio).

A cada edição, as instituições de ensino superior públicas que optam por participar do Sisu anunciam a disponibilidade de vagas em seus cursos. Após o período de inscrições, os candidatos são selecionados de acordo com a ordem de classificação, levando em consideração o curso desejado e a modalidade de concorrência, respeitando o número de vagas disponíveis para cada curso.

O que mudou no SISU 2024?

Diferente dos anos anteriores, o Sisu deste ano terá apenas uma etapa de inscrição, que valerá para cursos com início no primeiro ou no segundo semestre de 2024.

O Sisu 2024 seguirá as alterações estabelecidas na nova Lei de Cotas, sancionada em novembro do ano passado, que reserva no mínimo 50% das vagas em universidades e institutos federais para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas, além de percentual mínimo correspondente a soma de pretos, pardos e indígenas no estado.

“A nova Lei de Cotas determina que todos concorrerão, primariamente, às vagas gerais, de ampla concorrência. Somente se não alcançar as notas mínimas exigidas nesta modalidade, o candidato passa a concorrer às vagas cotistas, seja por critérios de renda, ou por deficiência de formação básica oriunda de um ensino fundamental mais precarizado”, afirma Alexandre Bastos, diretor geral na Gran Faculdade, que reforça que a nova lei afunila os critérios para o benefício, privilegiando quem mais necessita.

Cronograma Sisu 2024

Inscrição: 22 a 25 de janeiro de 2024.

22 a 25 de janeiro de 2024. Resultado: 30 de janeiro de 2024.

30 de janeiro de 2024. Matrícula dos selecionados: 1º a 7 de fevereiro de 2024.

1º a 7 de fevereiro de 2024. Manifestação de interesse na lista de espera: 30 de janeiro a 7 de fevereiro de 2024.

Para mais informações, acesse o edital do Sisu 2024.

Qual o telefone do MEC?

Para esclarecimento de eventuais dúvidas, o MEC oferece suporte por meio do número de telefone 0800-616161, além do portal https://acessounico.mec.gov.br/.

(Com informações da Agência Estado)