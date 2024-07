Governo de SP entrega 107 obras de infraestrutura turística no 1º semestre e bate recorde

O governo Tarcísio de Freitas, por meio da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), dobrou o número de entrega de obras de infraestrutura turística no primeiro semestre deste ano na comparação com o mesmo período de 2023 e bateu recorde.

Segundo dados do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos, o Dadetur, foram 107 obras entregues até a primeira semana de julho; e 42 no mesmo período de 2023. A gestão estadual investiu R$ 101,4 milhões no total.

Apenas em maio, com investimento de R$ 11,9 milhões no turismo paulista em maio, a Setur-SP inaugurou 17 obras, recorde para um mês.

Se consideradas as obras turísticas em andamento, foram investidos R$ 146,1 milhões em recursos do Governo do Estado de SP e contemplados 157 municípios classificados como de interesse turístico (MIT) ou estâncias.

Santo Antônio do Pinhal, por exemplo, tem obras que superam os R$ 8 milhões; da estância de Paranapanema, com o seu novo Parque Olímpico; e de Votorantim, com o Portal da Estrada Parque da Serra de São Francisco.

“O turismo é uma força econômica, uma vez que aciona os meios de hospedagem, restaurantes, transportes e mais de 50 setores”, afirma Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens de SP.

Além do investimento direto, o governo de São Paulo mantém um programa de crédito turístico, o CrediturSP, que já ofereceu mais de R$ 1 bilhão em crédito para todos os tipos de investidores que atuam no setor. No total, a medida promete liberar R$ 4 bilhões em crédito ao setor em até quatro anos.

Participação do turismo no PIB de SP

Em 2023, o PIB do turismo paulista fechou com crescimento de 7% ante 2022, somando R$ 289,9 bilhões em valores correntes no ano. O ritmo de alta, porém, representou uma desaceleração após crescimento de 9,3% em 2021 e de 10,1% em 2022, anos de retomada no pós-pandemia.

A expectativa do governo estadual é que os investimentos e o programa de crédito aumentem a participação do setor na economia do estado. Hoje, participação do turismo no PIB de São Paulo é de 9,4%, patamar maior do registado em 2019, de 9,3%, segundo dados da Setur-SP.