Simone Tebet diz que subirá em palanque de Ricardo Nunes quando Jair Bolsonaro não estiver

Integrante do MDB, mesmo partido do prefeito Ricardo Nunes, que tentará a reeleição na capital paulista, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que vai apoiá-lo ainda que o prefeito tenha se aliado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Nunes deverá ter como adversários Guilherme Boulos (PSOL), que tem o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e Tabata Amaral (PSB), do mesmo partido do vice-presidente Geraldo Alckmin.

Dessa forma, o atual prefeito vem aglutinando a intenção de voto de eleitores da direita e da extrema direita, uma vez que Bolsonaro não deu aval à entrada de nomes de seu espectro político na campanha.

Pela proximidade que estabeleceu com Lula desde que o apoiou, no segundo turno da eleição de 2022, Tebet já avisou ao seu partido que não subirá em palanques de bolsonaristas, mesmo que o MDB indique políticos a vice.

Leia mais: Eleições 2024: Polarização ou discutir a cidade? Para onde caminha o voto neste ano

"Até agora, o Ricardo Nunes não me deu nenhum motivo para não apoiá-lo. Obviamente que nós vamos ver qual é a plataforma de governo dele. Mas se ele continuar defendendo a democracia e os valores com os quais eu comungo. O que eu me recuso é subir num palanque de bolsonarista. Eu jamais vou estar no palanque de um candidato que tem pautas que representam um retrocesso, em questões como o armamento, o desmatamento ambiental, na pauta de costumes ou contra a democracia", afirmou Tebet.

A declaração foi feita em entrevista ao canal de notícias CNN Brasil que foi ao ar na noite deste sábado, 30.

Questionada se subirá no palanque de Nunes, ainda que o prefeito receba o apoio de Bolsonaro, Tebet sinalizou positivamente. "Bolsonaro não estando (risos). A gente pode ir em dias diferentes", afirmou.

A ministra não comentou, porém, a presença do prefeito na manifestação convocada por Bolsonaro em fevereiro e que se transformou num ato de defesa do ex-presidente, investigado por estimular um golpe de Estado.

Na ocasião, Bolsonaro e seus aliados falaram em injustiças e defenderam a anistia aos condenados pelo vandalismo do 8 de Janeiro, em Brasília.

Apesar disso, Tebet classificou Nunes como um democrata. "Vejo Nunes como uma pessoa democrática. Ele é um democrata, com posicionamento provavelmente diferente em alguns aspectos que eu", afirmou.

Apoio do MDB a Lula em 2026

Tebet disse ainda esperar que seu partido apoie a reeleição de Lula, em 2026 - o MDB deseja indicar um vice para Lula - como forma de evitar o retorno do que ela considera ser a extrema direita ao poder.

"Não tenho dúvidas de que as forças democráticas estarão com o candidato mais forte a derrubar esse projeto nefasto. E, consequentemente, o único nome que me vem à mente, e por tudo que estamos preparando para o País, de melhora da economia, a gente fortalece o governo do presidente Lula. Eu não vejo outro caminho a não ser apoiar a reeleição do presidente Lula se ele for candidato."

E prosseguiu na defesa de uma nova frente ampla, similar à montada por Lula no segundo turno da eleição de 2022.

"O projeto de poder no Brasil passa pela questão de garantir o Estado Democrático de Direito, a democracia acima de tudo. Então, isso tem que estar acima das vontades políticas. Tem que ser o candidato que tem condições de ganhar da extrema direita. E estou falando da extrema direita, não da direita. Eu mesma sou uma pessoa de centro-direita na economia e de centro-esquerda nos costumes", disse.

Fim da reeleição

Na entrevista à CNN, Tebet disse ainda ser "totalmente de acordo" com o projeto de limitar a reeleição e criar mandatos de cinco anos para presidente da República, em discussão no Senado.

"Um dos grandes cânceres e males é um mandato de quatro anos. É um mandato curto. Então, você ganha e trabalha no primeiro ano. No segundo, tem eleição municipal. No terceiro, você já está pensando na reeleição. Você só não pensa em eleição no primeiro ano. O Brasil não vai para frente dessa forma", afirmou a ministra, que relacionou o tema à turbulência da eleição de 2022."Se o presidente Bolsonaro não tivesse chance de ser candidato à reeleição, nós não teríamos todo esse processo. Nós teríamos eleição com dois outros candidatos. Talvez não teríamos uma tentativa de golpe no Brasil. Um mandato de cinco anos sem reeleição está de bom tamanho", afirmou.

EXAME nas eleições

A cobertura eleitoral da EXAME já começou -- e está a todo vapor. Nas últimas semanas, entrevistamos os pré-candidatos Ricardo Nunes, atual prefeito da cidade, e Tabata Amaral, deputada federal. Na próxima terça-feira, 2, será a vez do pré-candidato Guilherme Boulos.

Além disso, já foi ao ar o primeiro episódio do programa Eleições 2024, no qual o repórter de Macroeconomia, André Martins, e o editor de Macroeconomia, Luciano Pádua, analisam o avanço da disputa municipal com a convidada Cila Schulman, CEO do instituto de pesquisa Ideia.

Entrevista com Ricardo Nunes

Entrevista com Tabata Amaral