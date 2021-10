Sem ter se vacinado, Bolsonaro perde jogo do Santos

O presidente Jair Bolsonaro disse neste domingo que não foi autorizado a assistir a um jogo da liga entre Santos e Grêmio porque o clube paulista não permitiu a entrada de torcedores não vacinados em seu estádio.

A partida de futebol foi a primeira do Santos com torcida presente desde o início da pandemia de Covid-19, mas o clube insistiu que só permitiria a entrada de vacinados ou com PCR negativo.

"Eu queria ver o jogo do Santos agora e me falaram que tem que estar vacinado", disse Bolsonaro em vídeo postado em seu perfil no Facebook. "Por quê isso?"

Bolsonaro, que se recusou a ser vacinado e encorajou outros a seguirem o exemplo, alegou já contar com anticorpos por ter contraído a Covid-19.

Não ficou claro se o presidente, um entusiasta do futebol, tentou de fato ir ao jogo ou se fazia mais uma reclamação geral contra o que ele chamou de "passaportes de vacina".

Um porta-voz do Santos disse que o clube não foi abordado pela equipe de Bolsonaro e que todos os torcedores devem seguir as normas sanitárias do país.

Mais de 600.000 pessoas morreram de Covid-19 no Brasil.

