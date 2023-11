São Paulo lidera índice de resultados de inovação do Brasil; Santa Catarina é 2º

O estado de São Paulo tem os melhores resultados em inovação do Brasil, segundo dados do Índice FIEC (Federação das Indústrias do Estado do Ceará) de inovação dos estados, divulgados nesta quinta-feira, 30. No ranking geral, que considera 12 indicadores, os paulistas também lideram. Santa Cantarina, quinta colocada no índice geral, é a segunda colocada na categoria de resultados em inovação, seguida pelo Paraná, na terceira posição.

Para elaborar o ranking de resultados, o índice FIEC considerada a competitividade global, empreendedorismo, produção cientifica, intensidade tecnológica e criativa, propriedade intelectual e sustentabilidade ambiental do estados.

O Rio de Janeiro, que se destaca na capacidade de inovação, é apenas o sexto quando observado os resultados. O Rio Grande do Sul, que perdeu uma posição em relação ao ano passado, está na quarta colocação, uma a menos na comparação com o ranking que considera todos os indicadores.

Resultado em inovação nos últimos cinco anos

Ao observar os últimos cinco anos, o Espírito Santo subiu sete posições. Outros estados de destaque foram a Paraíba, com avanço de quatro colocações, enquanto Sergipe, Maranhão, Roraima e Mato Grosso subiram três posições cada. Distrito Federal e Santa Catarina avançaram duas posições.

Entre os estados que mais caíram entre 2019 e 2023 estão Bahia e Tocantins, que perderam quatro posições cada; Goiás e Pernambuco, que decaíram três colocações cada; Rondônia, Acre, Amazonas, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Piauí, que perderam dois postos; e o Pará, que retraiu uma posição. As regiões Centro-Oeste e Nordeste inverteram suas posições ao longo do tempo, com o Nordeste terminando em 3º lugar em 2023.