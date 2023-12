Salário mínimo 2024: Qual o valor? Quando começa a valer?

O salário mínimo estipulado no projeto de orçamento para 2024 será de R$ 1.421, conforme revelado pela ministra do Planejamento, Simone Tebet. Esse montante representa um acréscimo de R$ 101, ou 7,7%, em relação à quantia atual. A determinação desse valor segue a nova regra de valorização do salário mínimo, recentemente aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Essa política consiste na correção anual com base no Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC) somado ao Produto Interno Bruto (PIB) consolidado dos dois anos precedentes.

Quanto vai ser o novo salário mínimo 2024?

Segundo as projeções dos técnicos do governo, considerando a nova regra de valorização, estima-se que o salário mínimo para o ano de 2024 atinja R$ 1.421. Esse montante entrará em vigor a partir de 1º de janeiro.

Quando começa a valer o salário mínimo 2024?

A aplicação da nova regra terá início em 1º de janeiro de 2024.

Qual a fórmula de reajuste do salário mínimo?

A política de valorização do salário mínimo inclui ajustes anuais baseados no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) somado ao Produto Interno Bruto (PIB) consolidado dos dois anos anteriores.

Uma exceção a essa regra ocorre quando o desempenho do PIB nos dois anos anteriores é negativo. Nesse caso, o reajuste será aplicado apenas de acordo com a inflação. O texto concede ao governo a autorização para decretar os aumentos seguindo os parâmetros aprovados nos cálculos, sem a necessidade de negociação com o Congresso. Este mecanismo não possui uma data definida para encerramento e permanecerá válido até que uma nova lei o modifique.

Para que serve o salário mínimo e quando foi criado?

O salário mínimo no Brasil foi criado em 1936, durante o governo de Getúlio Vargas. Embora os termos da legislação tenham passado por alterações ao longo do tempo, em essência, o salário mínimo representa o valor mínimo que todos os trabalhadores devem receber por sua jornada de trabalho.

