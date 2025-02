Moraes nega novo pedido da defesa de Bolsonaro por mais tempo para responder denúncia da PGR

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou um novo pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que pedia mais tempo para responder à denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) por uma suposta tentativa de golpe de Estado. Moraes afirmou que, ao contrário do que foi alegado, os advogados de Bolsonaro tiveram acesso a todas as provas reunidas.

"Verifica-se que todos os documentos mencionados pela Defesa de Jair Messias Bolsonaro estão juntados nos autos da Pet 12.100/DF, assim como nos procedimentos relacionados, no qual foi garantido amplo acesso aos elementos de prova", afirmou o ministro.

Os advogados de Bolsonaro solicitaram um prazo de 83 dias para responderem a denúncia, mesmo tempo que a PGR utilizou para analisar o relatório da Polícia Federal (PF) sobre o caso. Além disso, queriam que a resposta dos demais denunciados só fossem apresentadas após a do tenente-coronel Mauro Cid, que fechou acordo de delação premiada.

Na semana semana, após a apresentação da denúncia da PGR contra Bolsonaro e outras 33 pessoas, Moraes abriu um prazo de 15 dias para a resposta. Outras defesas, além da do ex-presidente, também questionaram o prazo, mas até agora nenhum pedido foi aceito.