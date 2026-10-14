Quaest: medo da volta da família Bolsonaro empata com receio de reeleição de Lula

RESUMO ＋ A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14, mostra que 43% dos brasileiros temem a volta da família Bolsonaro ao poder, mesmo percentual dos que têm mais medo da reeleição de Lula. Entre os jovens de 16 a 24 anos, o receio de uma vitória de Flávio Bolsonaro passou de 39% para 45%. No cenário de segundo turno, Flávio registra 46% das intenções de voto, contra 44% de Lula, em empate técnico.

O medo da volta da família Bolsonaro ao poder e o receio de mais um mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecem empatados entre as angústidas dos brasileiros. É o que mostra a Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14.

De acordo com os dados, 43% dos entrevistados temem a possível vitória de Flávio Bolsonaro (PL), enquanto outros 43% têm mais medo da reeleição do atual presidente.

O percentual de brasileiros que temem a volta da família Bolsonaro subiu três pontos percentuais em relação ao levantamento de 3 de outubro, quando era de 40%. Já o índice dos que temem mais um mandato de Lula permaneceu em 43%, patamar registrado desde 21 de setembro.

Outros 6% disseram não ter medo de nenhum dos dois cenários. Já 3% afirmaram temer ambos, enquanto 5% não souberam ou preferiram não responder.

O que explica o medo de cada candidato?

Entre os entrevistados que disseram temer a volta da família Bolsonaro ao poder, 16% citaram não gostar de Flávio ou dos Bolsonaro. Outros 11% mencionaram autoritarismo, tentativa de golpe ou ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF).

A mesma proporção avaliou negativamente o governo de Jair Bolsonaro ou apontou o risco de acabar com programas sociais.

Corrupção, rachadinha e o caso Master foram citados por 9% desse grupo. Preconceito e perda de direitos apareceram em 8% das respostas.

Entre os que temem mais um mandato de Lula, a principal justificativa foi corrupção, incluindo referências a Lulinha e ao INSS, mencionada por 32% dos entrevistados desse grupo.

A possibilidade de piora da economia e aumento do custo de vida foi citada por 20%, enquanto 16% disseram considerar ruim o governo atual.

Outros motivos apareceram com percentuais menores, como autoritarismo ou perpetuação no poder, apontados por 7% dos que temem a reeleição do petista.

Medo entre os jovens

Entre os entrevistados de 16 a 24 anos, o percentual dos que disseram temer a volta da família Bolsonaro passou de 39% em 3 de outubro para 45% na pesquisa divulgada nesta quarta-feira, uma alta de seis pontos percentuais.

No mesmo grupo etário, a parcela dos que têm mais medo da reeleição de Lula caiu de 48% para 45% no período.

Como está a disputa no segundo turno?

A pesquisa Quaest também mediu as intenções de voto para o segundo turno da eleição presidencial. Flávio Bolsonaro aparece com 46%, contra 44% de Lula. Indecisos somam 1%, enquanto 9% declaram intenção de votar em branco ou nulo ou não comparecer às urnas.

A diferença de dois pontos percentuais coloca os candidatos em empate técnico, considerando a margem de erro do levantamento.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.154 pessoas com 16 anos ou mais entre 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08729/2026.