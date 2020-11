PSOL triplica presença na Câmara de SP. PSDB e PT têm maiores bancadas

A composição da Câmara de São Paulo vai mudar em alguns pontos após as eleições deste domingo, 15. O PT e o PSDB continuam sendo os partidos com mais cadeiras, com oito vereadores cada, mas com alguma redução na comparação com 2016.

O PT perdeu uma cadeira ante as nove que teve na última eleição e o PSDB perdeu três. São Paulo tem 55 cadeiras de vereador.

Na esteira do bom resultado de seu candidato a prefeito, Guilherme Boulos, o PSOL também triplicou sua bancada. O partido de esquerda está empatado com o DEM como terceira maior bancada da Câmara, com seis vereadores cada.

Eduardo Suplicy foi o vereador mais votado, com 167.427 votos, seguido por Milton Leite (DEM), Delegado Palumbo (MDB) e Felipe Becari (PSD).

Veja os eleitos para a Câmara por partido

PT – 8 vereadores

PSDB – 8 vereadores

PSOL – 6 vereadores

DEM – 6 vereadores

REPUBLICANOS – 4 vereadores

PODEMOS – 3 vereadores

PSD – 3 vereadores

MDB – 3 vereadores

PATRIOTA – 3 vereadores

NOVO – 2 vereadores

PSB – 2 vereadores

PL – 2 vereadores

PSL, PP, PV, PSC e PTB – 1 vereador cada

Segundo turno da Prefeitura

Na eleição para a Prefeitura, o prefeito Bruno Covas (PSDB) foi para a segunda fase da disputa pela prefeitura com Guilherme Boulos. Covas teve 32,85% dos votos e Boulos, 20,24%. Na sequência vieram Márcio França (PSB), Celso Russomanno (Republicanos), Arthur do Val (PATRIOTA) e Jilmar Tato (PT).

Na dianteira das pesquisas desde o início das pesquisas eleitorais, em outubro, Covas manteve larga vantagem em relação aos outros candidatos, enquanto Boulos, Russomanno e França brigaram pelo segundo lugar durante todo o último mês.