Prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio morre aos 78 anos

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, morreu na madrugada desta segunda-feira, 17, em sua casa. A informação foi confirmada pela prefeitura da cidade.

Bonifácio enfrentava um câncer no fígado. Ele ficou internado por 10 dias no complexo hospitalar de Niterói, na região Metropolitana do Rio, no inicio do mês.

Em nota, a Prefeitura lamentou a morte do prefeito e informou que o velório acontecerá a partir das 9h, no Palácio das Águias, e o sepultamento às 16h no Cemitério Santa Izabel.

O político do PDT havia pedido licença de 30 dias para tratar da doença. A Câmara Municipal da cidade iria aprovar nesta segunda-feira o pedido.

Entre 2018 e 2019, o prefeito tratou um câncer no pâncreas. Em dezembro de 2019, disse que havia sido curado da doença e anunciou a pré-candidatura a prefeitura. Depois ele descobriu um câncer no figado e começou a quimioterapia para combater a doença. Ele chegou a ser afastado em julho de 2021e abril de 2022 para a retirada de nódulo no órgão.

Bonifácio era casado com a médica Ana Lucia Valladão e deixa duas filhas de seu primeiro casamento, Daniele Medeiros Novellino e Juliana Medeiros Novellino. Quem foi José Bonifácio? José Bonifácio Ferreira Novellino era formado em Economia pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Ele foi vereador entre 1977 e 1983 e deputado estadual entre 1993 e 1996. Estava em seu terceiro mandato como prefeito de Cabo Frio. Os outros foram entre os anos de 1977 e 1983 e 1993 a 1996.

Quem será o novo prefeito de Cabo Frio?

A vice-prefeita, Magdala Furtado (PL), deve tomar posse como prefeita na terça-feira, 18.