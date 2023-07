Prédio no Recife desaba e deixa pessoas soterradas

Um prédio desabou no bairro de Janga, em Paulista, no Grande Recife, na manhã desta sexta-feira, 7. O Corpo de Bombeiros está no local e busca por pessoas soterradas pelos escombros. Ao menos uma criança é procurada entre os destroços.

Oito viaturas foram enviadas ao local por volta das 6h35. O prédio que desabou é o bloco D7 do Conjunto Beira-Mar, e fica na Rua Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima. Os bombeiros ainda não confirmou informações sobre vítimas.

Segundo prédio que desaba este ano

Em abril, um prédio de três andares desabou em Olinda, na Grande Recife. Três pessoas morreram, um homem adulto, um adolescente de 13 anos e uma mulher. Outras cinco ficaram feridas, segundo informações oficiais. Na hora do desabamento, 16 pessoas estavam no edifício.

A Defesa Civil de Olinda informou que já havia desocupado o imóvel, localizado no bairro Jardim Atlântico, há mais de 20 anos. Segundo moradores, um grande estrondo foi ouvido pouco antes da tragédia, seguido de um incêndio.

Chuva forte em Recife

O Recife e a Região Metropolitana enfrenta muita chuva e pontos de alagamentos. A prefeitura decretou que a cidade entrou em estado de alerta. "A rotina da cidade foi impactada por causa das fortes chuvas. Para evitar novas ocorrências, evite deslocamentos e siga as orientações das nossas equipes".

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas para a possibilidade de chuvas entre 50 e 100 milímetros em 24 horas — o aviso do Inmet é válido até o domingo, 9. A maré atingirá seu pico às 6h54, com 2,4 metros.

Mais informações em instantes.