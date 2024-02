Polícia Civil prende mais de 700 pessoas durante o carnaval no Rio

Desde o dia 9 de fevereiro, quando o carnaval começou no Rio de Janeiro, a Polícia Civil prendeu 717 pessoas, sendo 630 em flagrante e 87 por cumprimento de mandado de prisão.

Para o evento, a instituição organizou a "Operação Carnaval Seguro", com ações em diferentes pontos da cidade, como praias, aeroportos e a rodoviária. Ao todo, houveram 600 registros de ocorrência no estado, dos quais 263 foram na capital.

A delegacia provisória montada do Sambódromo, no setor 11, uma extensão da 6ªDP (Cidade Nova), recebeu 16 registros, incluindo a de um buffet preparado próximo a um banheiro de um camarote na Sapucaí. As mulheres responsáveis por ele foram presas em flagrante e cerca 500 quilos de alimentos foram descartados.

Os policiais também fecharam uma central clandestina de produção de credenciais falsas, que funcionava em um shopping da Zona Sul. Além disso, prenderam uma mulher acusada de vender entradas falsas para camarotes por R$ 5 mil no ingresso para duas pessoas. Ela garantia que os nomes dos compradores seriam colocados numa lista de convidados, mas, ao chegarem no local, as vítimas descobriam se tratar de um golpe.

Na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), no Leblon, foram 85 ocorrências registradas por turistas estrangeiros. Deste total, 61 foram por furto, um crime sem violência.