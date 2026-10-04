Apuração de presidente no Acre: veja em tempo real quem está ganhando a eleição

Os eleitores do Acre vão às urnas neste domingo para escolher o próximo presidente da República. O estado tem mais de 614 mil eleitores aptos a votar nas eleições de 2026.

As urnas funcionam das 8h às 17h pelo horário de Brasília. Para o Acre, isso significa que a votação acontecerá entre 6h e 15h do horário local, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Depois do encerramento da votação, os dados são enviados ao sistema de totalização do TSE.

A apuração no Acre será acompanhada voto a voto conforme os dados oficiais forem divulgados pela Justiça Eleitoral.

Quem está ganhando no Acre?

A EXAME atualizará os números da disputa presidencial no Acre conforme a divulgação oficial do TSE.

Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pelo TSE.

Quem são os candidatos a presidente?

Os candidatos registrados para a Presidência da República em 2026 são:

Clariana Barão (DC) — 27

Edmilson Costa (PCB) — 21

Escritor Augusto Cury (Avante) — 70

Flávio Bolsonaro (PL) — 22

Hertz Dias (PSTU) — 16

Leonardo Avalanche (PRTB) — 28 (Inapto)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — 13

Renan Santos (Missão) — 14

Ronaldo Caiado (PSD) — 55

Rui Costa Pimenta (PCO) — 29

Samara Martins (UP) — 80

Veterinário Wilson Grassi (Democrata) — 35

Zema (Novo) — 40