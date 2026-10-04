Apuração de presidente no Acre: veja em tempo real quem está ganhando a eleição

Acompanhe em tempo real a apuração para presidente no Acre
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 00h01.
Os eleitores do Acre vão às urnas neste domingo para escolher o próximo presidente da República. O estado tem mais de 614 mil eleitores aptos a votar nas eleições de 2026.
As urnas funcionam das 8h às 17h pelo horário de Brasília. Para o Acre, isso significa que a votação acontecerá entre 6h e 15h do horário local, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Depois do encerramento da votação, os dados são enviados ao sistema de totalização do TSE.
A apuração no Acre será acompanhada voto a voto conforme os dados oficiais forem divulgados pela Justiça Eleitoral.
A EXAME atualizará os números da disputa presidencial no Acre conforme a divulgação oficial do TSE.
Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pelo TSE.
Os candidatos registrados para a Presidência da República em 2026 são:
O primeiro turno das eleições será realizado neste domingo, 4 de outubro de 2026.
A votação ocorre das 8h às 17h, de acordo com o horário de Brasília. Eleitores que estiverem na fila no momento do encerramento ainda poderão votar.
Os eleitores escolherão presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, dois senadores e respectivos suplentes, deputado federal e deputado estadual ou distrital.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 158.765.543 eleitoras e eleitores estão aptos a votar nas eleições gerais de 2026.
A EXAME terá uma página dedicada à apuração, com acompanhamento dos resultados para presidente, governos estaduais e Senado, além de cobertura jornalística e transmissão ao vivo.
O eventual segundo turno será realizado em 25 de outubro para presidente da República e governador nos estados em que houver necessidade de uma nova votação.