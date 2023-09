Paulistano enfrenta congestionamento na volta do litoral a SP

As estradas que ligam a cidade de São Paulo ao litoral paulista apresentam trânsito e pontos de lentidão na tarde deste domingo, 24. A previsão de calor recorde na capital para este final de semana fez as pessoas pegarem o carro e descerem a serra para aproveitar as praias.

Com o alto movimento, quem precisa voltar para São Paulo vai encontrar trânsito nas rodovias. De acordo com atualização da Ecovias de pouco antes das 16h, concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, há congestionamento e lentidão nos dois sentidos das estradas.

No sentido litoral para a capital, o congestionamento acontece do km 60 ao km 49 na Imigrantes; do km 248 ao 250 na Cônego Domênico Rangoni, do km 55 ao 52 na Anchieta; e do km 3 ao 0 na SPA-248 (acesso ao Guarujá). Já sentido São Paulo para o litoral há lentidão na Anchieta, do km 25 ao 29.

Pontos de congestionamento:

Imigrantes, sentido capital, do km 60 ao km 49

Anchieta, sentido capital, do km 55 ao km 52

Cônego Domênico Rangoni, sentido capital, do km 248 ao km 250

Padre Manoel da Nóbrega, sentido capital, do km 276 ao km 274

SPA 248 - Acesso ao Guarujá, sentido capital, do km 4 ao km 0

Lentidão na Anchieta, sentido litoral, do km 25 ao km 29 Alto fluxo de veículos

Pelo volume de pessoas que devem voltar para a capital entre a tarde e a noite deste domingo, a Ecovias está montando Operação Subida das 17h às 22h, no esquema 8x 2, isto é, liberando duas faixas da rodovia para descida, e oito para subida. Por volta das 15h30, a concessionária informou que a pista Sul da Imigrantes foi bloqueada na serra para inversão de mão de direção e implantação da operação.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), São Paulo e mais 11 capitais devem registrar temperaturas máximas acima dos 35ºC. A capital paulista marcou quatro recordes de calor nos últimos 11 dias, sendo os dois últimos na sexta-feira, 22, com 34,7ºC, e no sábado, 23, 34,8ºC. A previsão para este domingo é 36ºC, de acordo com Centro de Gerenciamento de Emergências, órgão da Prefeitura.