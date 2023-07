Partidos de Lula e Bolsonaro, PT e PL têm aumento de filiados após eleição de 2022

O PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o PL, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, registraram aumento de filiados desde a última eleição presidencial, segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quinta-feira.

A sigla de Lula aparece hoje com 1,6 milhão de filiações, o equivalente a cerca de 10,2% do número total de filiados a partidos políticos no Brasil. Já o partido de Bolsonaro tem aproximadamente 4,9%, de acordo com as estatísticas do TSE referentes a junho deste ano.

Segundo os dados, informados ao TSE pelos próprios partidos, o PT tem cerca de 4,2 mil filiados a mais do que registrava na eleição de 2022. No caso do PL, o aumento foi de 6,9 mil filiados no mesmo período. Além de PT e PL, apenas outros seis partidos -- Republicanos, Solidariedade, PSOL, Agir, Rede e Unidade Popular (UP) -- avançaram no número de filiações comparado à última eleição.

O MDB permanece o partido com mais filiados no país, de acordo com o TSE: cerca de 2,04 milhões, uma ligeira queda em relação ao ano passado. O PT aparece na segunda colocação, seguido por PSDB, PP, PDT, União Brasil e PTB. Apesar do aumento neste ano, o PL ainda aparece na oitava colocação no ranking de filiados no Brasil, mesma posição que ocupava em 2022.

De acordo com o TSE, havia 15,7 milhões de pessoas no Brasil filiadas a partidos políticos em junho deste ano. O número é semelhante ao consolidado pelo TSE à época da última eleição. Já em junho de 2022, quatro meses antes da eleição, o total de filiados residentes no país era de 16 milhões.

PL usa Bolsonaro e Michelle para crescer

Apesar da derrota de Bolsonaro na última eleição presidencial, o PL tem usado o ex-presidente e sua mulher, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, como cabos eleitorais em campanhas de filiação pelo país. O objetivo do partido é explorar o capital político de Bolsonaro, hoje inelegível após ser condenado pelo TSE em junho, para ganhar capilaridade pelo país.

O PT também planeja usar a imagem de Lula para dar um salto nas eleições municipais de 2024, após ter observado seu número de prefeituras encolher desde o avanço da Lava-Jato e o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff na última década.