Paraná Pesquisas: aprovação de Lula sobe 5 pontos e empata com reprovação

A aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manteve a tendência de recuperação e chegou ao maior patamar desde maio de 2024, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 28.

A avaliação positiva chegou a 47,9%, em empate técnico com a desaprovação, que registrou 49,2% em outubro. Outros 2,9% disseram não saber ou preferiram não responder.

Na comparação com o levantamento de agosto, a desaprovação caiu 4,4 pontos percentuais, enquanto a aprovação subiu cinco pontos.

Este o terceiro mês consecutivo em que a avaliação negativa diminui e a positiva aumenta. É também a primeira vez desde julho de 2024 que a reprovação fica abaixo de 50%.

A popularidade de Lula segue em recuperação em meio ao lançamento de medidas do governo para atingir a classe média, como o programa de reformas de casas e aumento de crédito disponível no mercado para financiamento imobiliário.

Além disso, o gestão petista lançou um novo vale gás e ampliou o programa de gratuidade de conta de luz para baixa renda.

As negociações do governo brasileiro com Donald Trump para rever o tarifaço também acontece durante a crescente do petista nas pesquisas de avaliação.