O que se sabe sobre o helicóptero que desapareceu em Ilhabela, litoral de SP

Um helicóptero desapareceu no domingo, após decolar de São Paulo com destino a Ilhabela, no litoral norte. Havia quatro pessoas a bordo, segundo informações da Polícia Militar. O último contato com a aeronave ocorreu às 15h10.

A corporação afirmou que foi dado um alerta, por volta das 22h40 de domingo, para o Comando de Aviação e para o Corpo de Bombeiros para uma possível queda de helicóptero. Até as 19 horas de ontem, porém, não havia informações sobre o paradeiro da aeronave.

O helicóptero, de prefixo PRHDB e modelo Robson 44 (cinza e preto), decolou às 13h15 no Aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital. Entre as quatro pessoas na aeronave, havia um piloto e três passageiros, segundo a Polícia Militar. As identidades não foram reveladas e a Aeronáutica seguia nas buscas.

O site de notícias g1, porém, apurou com familiares que os passageiros do helicóptero seriam: Luciana Rodzewics, de 45 anos; a filha dela, Letícia Ayumi Rodzewics, de 20 anos; e o terceiro passageiro seria Rafael Torres, um amigo da família que fez o convite para o passeio. Ao g1, a irmã de Luciana informou que eles planejavam somente fazer um bate-volta para Ilhabela.