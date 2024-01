Helicóptero cai em lago e deixa uma pessoa morta em Capitólio, no interior de Minas

Um homem morreu após a queda de um helicóptero na manhã desta terça-feira, 2, no Lago de Furnas, em Capitólio, na região centro-oeste de Minas Gerais. Os outros três tripulantes da aeronave foram resgatados e encaminhados para hospitais da região, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais (CBMMG).

A corporação foi acionada para atender a ocorrência por volta de 9h20 desta terça. Equipes do Samu e da Força Aérea Brasileira (FAB) também foram até o local para auxiliar nos resgates. Câmeras de segurança da região registraram o momento da queda do helicóptero, de matrícula PP-MMA.

O Corpo de Bombeiros afirma que a aeronave foi fretada para realizar um passeio por Capitólio, a 293 km de Belo Horizonte, e teria caído logo após a decolagem. O piloto e outros dois tripulantes foram resgatados e levados às pressas para hospitais das cidades de Passos e Piumhi.

Conforme informações preliminares da corporação, um dos tripulantes estaria sem responsividade nos membros inferiores, outro com suspeita de fratura na coluna e um terceiro com dores no corpo, embora sem suspeitas de fratura.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, houve uma avaliação do ponto da queda da aeronave para início da operação de buscas por mergulhadores embaixo d’água. No começo da tarde, o quarto tripulante, do sexo masculino, foi localizado sem vida.

As causas da queda do helicóptero ainda não foram esclarecidas. Durante a tarde, estava prevista a operação de flutuação da aeronave para fins de perícia aeronáutica por parte do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Conforme a Força Aérea Brasileira, investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III), braço regional do Cenipa localizado no Rio de Janeiro, foram acionados durante a manhã para realizar a ação inicial da ocorrência.

No estágio inicial, segundo a FAB, são usadas técnicas específicas por pessoal qualificado e credenciado. Eles realizam coleta e confirmação de dados, preservação de indícios, verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias ao processo de investigação.

Acidente ocorre quase dois anos após queda de estrutura rochosa

A queda do helicóptero com os quatro tripulantes ocorre quase dois anos após o desabamento de uma estrutura rochosa atingir quatro lanchas e deixar 10 mortos na região dos cânions de Capitólio. O acidente, ocorrido no dia 8 de janeiro de 2022, feriu ainda outras 31 pessoas.