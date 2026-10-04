Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

O que acontece se eu filmar a urna eletrônica enquanto voto? Veja o que diz a lei

Violação do sigilo do voto tem pena de até dois anos de detenção; eleitores já foram processados e condenados por registrar a tela da urna

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 09h56.

Priorizar nos meus resultados Google

Filmar ou fotografar a urna eletrônica durante o voto pode levar o eleitor a responder por crime eleitoral, com pena de até dois anos de detenção. A conduta se enquadra no artigo 312 do Código Eleitoral, que pune quem viola ou tenta violar o sigilo do voto.

A regra vale para o primeiro turno das eleições de 2026, neste domingo, 4, e para um eventual segundo turno, em 25 de outubro.

O eleitor também pode ser enquadrado no artigo 347 do código, por desobediência a ordens da Justiça Eleitoral. A pena é de detenção de três meses a um ano, além de multa.

Celular não entra na cabine

A Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) proíbe, no artigo 91-A, portar celular, máquina fotográfica e filmadora na cabine de votação. O aparelho deve ser desligado e deixado em local indicado pelos mesários, mesmo que o eleitor não pretenda usá-lo.

Quem se recusa a entregar o celular não é autorizado a votar. O objetivo, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é impedir que o voto seja identificado, o que abriria espaço para compra de votos e coação.

Declarar o voto fora da cabine é permitido

A proibição se limita ao registro dentro da cabine. O eleitor pode dizer em quem pretende votar ou em quem votou, segundo o TSE.

Para consultar os números dos candidatos diante da urna, a alternativa autorizada é a colinha em papel.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026
Próximo

Mais de Brasil

Quem são os candidatos à Presidência e qual o número de cada um?

PF apreende R$ 45,6 milhões em ações contra crimes eleitorais em 2026

Nunes Marques suspende veto e libera candidatura de Deltan Dallagnol ao Senado do Paraná

Lula vota em São Bernardo do Campo neste domingo

Mais na Exame

Brasil

Quem são os candidatos à Presidência e qual o número de cada um?

Pop

Como são as gravações do 'MasterChef'? Conheça os bastidores

Esporte

Bahrein na Malásia: Verstappen volta a vencer e Antonelli fica ainda mais perto do título

Casual

Se escolhemos vinho pela uva, por que não fazemos o mesmo com o azeite?