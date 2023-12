Natália Resende, responsável pela privatização da Sabesp, é entrevistada da EXAME nesta quinta-feira

Os detalhes do texto aprovado sobre a privatização da Sabesp e os próximos passos para a efetivação do processo pelo governo de São Paulo serão tema da entrevista ao vivo com Natália Resende, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística e responsável pelo projeto de desestatização, no Macro em Pauta desta quinta-feira, 14, às 9h30, com transmissão pelo canal do YouTube e Instagram da EXAME.

O projeto aprovado no dia 6 de dezembro autoriza o Executivo a negociar sua participação acionária na companhia e, assim, transferir o controle operacional da empresa à iniciativa privada. Hoje, São Paulo detém 50,3% do capital da empresa, enquanto o restante é negociado nas bolsas brasileira (B3) e americana (NYSE).

A expectativa do governo, patrocinador da proposta, é que a privatização garanta capital para a Sabesp e torne a empresa mais eficiente, o que vai aumentar investimentos e antecipar a meta de universalização de água e esgoto de 2033 para 2029.

Quem é Natália Resende

Resende é mestre e doutoranda em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos pela Universidade de Brasília, com foco em Regulação de Infraestruturas de Rede. Também é pós-graduada em Direito Constitucional (Universidade Gama Filho) e em Direito Tributário (Estácio). Foi procuradora federal e consultora jurídica no Ministério da Infraestrutura, onde trabalhou ao lado de Tarcísio de Freitas.

A entrevista será conduzida por Antonio Temóteo, repórter da EXAME em Brasília, e André Martins, repórter de Macro da EXAME em São Paulo.