Na Rússia, Bolsonaro se encontra com Putin nesta quarta-feira

O presidente Jair Bolsonaro tem uma série de compromissos marcados para esta quarta-feira, 16, em Moscou, capital da Rússia, onde chegou na tarde de terça-feira, 15. Às 13h, encontrará o mandatário do país, Vladimir Putin, no Kremlin, sede do governo russo, na Praça Vermelha. A viagem foi mantida mesmo com as tensões envolvendo a Ucrânia.

Apenas Bolsonaro, Putin e tradutores participarão do encontro, que acontecerá após uma cerimônia de oferenda de flores no Túmulo do Soldado Desconhecido, pela manhã. Depois da conversa, os dois devem ir para um almoço e, em seguida, fazer uma declaração conjunta à imprensa.

Após o encontro com Putin, Bolsonaro se reunirá com o presidente da Câmara Baixa do parlamento russo, deputado Vyacheslav Volodin, às 16h30. Em seguida, tem conversa marcada com empresários, organizada pelo Conselho Empresarial Brasil-Rússia. A expectativa é que o assunto principal seja o fornecimento de fertilizantes ao Brasil.

No fim de semana, Bolsonaro citou a importância de relações comerciais com a Rússia, sobretudo no campo dos fertilizantes. “O Brasil depende de fertilizantes da Rússia e da Bielorrúsia”, disse, em transmissão ao vivo nas redes sociais. Segundo ele, serão discutidos temas relacionados a "energia, defesa e agricultura".

O primeiro encontro do Fórum dos Conselhos de Empresários da Rússia aconteceu nesta terça-feira em Moscou. Os participantes do Fórum definiram o setor farmacêutico, o agronegócio, os fertilizantes e a tecnologia da informação como áreas de negócios prioritárias entre os dois países.

Bolsonaro chegou à Rússia na tarde de terça-feira, pouco depois de o país anunciar a retirada de parte das tropas militares da fronteira da Ucrânia. A viagem estava anunciada desde dezembro, quando a crise no país vizinho já preocupava. O presidente foi aconselhado por auxiliares a cancelar a ida a Moscou, mas preferiu manter o compromisso.