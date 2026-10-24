MP Eleitoral pede ao TSE que barre candidatura de Márcio Canella no RJ

Parecer aponta indícios de ligação do político com milícias e participação em esquema de lavagem de dinheiro. (Reprodução/Alerj)
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Publicado em 24 de outubro de 2026 às 15h03.
O Ministério Público Eleitoral pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que impeça a candidatura de Márcio Canella, eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro em 2026. O parecer, enviado na sexta-feira, 23, aponta indícios de envolvimento do político com milícias, o Comando Vermelho e um suposto esquema de lavagem de dinheiro. Preso em 15 de outubro durante uma operação da Polícia Federal, Canella teve sua candidatura autorizada pelo TRE-RJ, mas a decisão será reavaliada pelo TSE. As suspeitas ainda estão sob análise judicial.
O Ministério Público Eleitoral pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que impeça a candidatura de Márcio Canella, eleito deputado estadual no primeiro turno das eleições de 2026 no Rio de Janeiro. Em parecer enviado na sexta-feira, 23, o órgão aponta indícios de envolvimento do político com organizações criminosas, incluindo milícias e o Comando Vermelho.
Canella foi preso em 15 de outubro, durante a oitava fase da Operação Unha e Carne, da Polícia Federal (PF), que investiga um esquema de lavagem de dinheiro por meio de uma rede de postos de combustíveis no estado.
O vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa, pediu ao TSE que reverta a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), que havia autorizado a candidatura. Segundo o parecer, a Justiça Eleitoral estadual não teve acesso às provas do inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), cujo sigilo foi retirado neste mês.
De acordo com o Ministério Público Eleitoral, as investigações apontam que Canella teria atuado como articulador político do esquema de lavagem de dinheiro. O parecer também menciona indícios de que ele teria influenciado a indicação de integrantes da cúpula da segurança pública para favorecer o grupo investigado e recebido dinheiro em espécie proveniente do esquema.
Em julho, durante a sexta fase da Operação Unha e Carne, a Polícia Federal apreendeu R$ 919 mil em dinheiro em endereços do político, além de dólares. Um fuzil de uso restrito também foi encontrado dentro de seu veículo.
O Ministério Público aponta ainda possíveis vínculos com milicianos. Segundo o parecer, Canella empregou no gabinete que mantinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), até 2023, a esposa de um dos líderes do grupo conhecido como Bonde do Jura.
Em 2025, após assumir a Prefeitura de Belford Roxo, ele teria nomeado para duas secretarias pessoas apontadas como lideranças de milícias da região. Uma delas já havia sido condenada por integrar milícia, a outra respondia a processo por extorsão e porte ilegal de arma e também foi condenada posteriormente. Segundo o MP Eleitoral, ambos participaram da campanha de Canella em 2026.
Outra suspeita envolve a Operação Barricada Zero, realizada durante a gestão de Canella em Belford Roxo para retirar barricadas instaladas pelo tráfico de drogas.
De acordo com o parecer, a ação teria envolvido acordos informais com o Comando Vermelho. As negociações permitiriam a liberação temporária de acessos a comunidades para a realização de obras e gravações de vídeos, seguida da devolução do controle territorial à facção.
No parecer, Espinosa afirma que a Justiça Eleitoral pode barrar candidaturas de pessoas ligadas a organizações criminosas armadas sem exigir, necessariamente, uma condenação criminal definitiva. O argumento se baseia no artigo 17 da Constituição Federal, que proíbe a influência de organizações paramilitares nos partidos políticos.
O pedido será analisado pelo TSE, que deverá decidir se mantém ou reforma a decisão do TRE-RJ. As suspeitas descritas no parecer são argumentos apresentados pelo Ministério Público Eleitoral e deverão ser avaliadas pela Justiça.
O Ministério Público Eleitoral aponta indícios de envolvimento de Márcio Canella com organizações criminosas, incluindo milícias e o Comando Vermelho. O órgão sustenta que as provas reunidas em investigação da Polícia Federal justificam a revisão da decisão que autorizou sua candidatura a deputado estadual pelo Rio de Janeiro.
Sim. Márcio Canella foi preso em 15 de outubro de 2026, durante a oitava fase da Operação Unha e Carne, conduzida pela Polícia Federal. A investigação apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro por meio de uma rede de postos de combustíveis no Rio de Janeiro.
Segundo o Ministério Público Eleitoral, há indícios de que Canella teria atuado como articulador político de um esquema de lavagem de dinheiro, influenciado indicações na segurança pública e recebido recursos em espécie. O parecer também aponta possíveis ligações com milicianos e supostos acordos com o Comando Vermelho. As suspeitas ainda dependem de avaliação judicial.
Durante a sexta fase da Operação Unha e Carne, em julho de 2026, a Polícia Federal apreendeu R$ 919 mil em dinheiro, além de dólares, em endereços ligados ao político. Um fuzil de uso restrito também foi encontrado dentro de seu veículo.
O Ministério Público Eleitoral afirma que a Operação Barricada Zero, realizada durante a gestão de Canella na Prefeitura de Belford Roxo, teria envolvido acordos informais com o Comando Vermelho. Segundo o parecer, integrantes da facção permitiriam a retirada temporária de barricadas para obras e gravações, retomando posteriormente o controle dos acessos às comunidades.
O Ministério Público Eleitoral defende que a Justiça Eleitoral pode impedir candidaturas associadas a organizações criminosas armadas mesmo sem condenação criminal definitiva. O TSE ainda deverá analisar o pedido e decidir se mantém ou reforma a decisão do TRE-RJ que autorizou a candidatura de Canella. O parecer, por si só, não determina a perda do mandato.
O Tribunal Superior Eleitoral deverá analisar o parecer apresentado pelo vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa. Os ministros decidirão se mantêm a autorização concedida pelo TRE-RJ ou se reformam a decisão. Até essa análise, as suspeitas apresentadas pelo Ministério Público não representam uma condenação definitiva do político.