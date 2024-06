Motoristas de aplicativo: comissão da Câmara analisa regulamentação nesta terça

O texto enviado originalmente pelo governo recebeu contribuições da categoria, das plataformas e de entidades sociais. Para virar lei, a proposta precisará ser analisada pela Câmara e pelo Senado.

Entre as novidades do texto estão a possibilidade do condutor de direcionar corridas com base em um valor mínimo por quilômetro rodado. A matéria também prevê que os motoristas não passem por penalizações dos apps caso rejeitem viagens.