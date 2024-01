Motorista perde controle de Porsche e destrói carro que pode custar até R$ 1 milhão em Curitiba

O motorista de um Porsche 718 Cayman, automóvel de luxo que pode custar entre R$ 600 mil e R$ 1 milhão — a depender do modelo e ano de fabricação —, perdeu o controle da direção e acabou destruindo parte do carro, nesta quinta-feira, em Curitiba.

O acidente aconteceu na Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, no bairro Mossunguê. Antes de colidir com um poste, ele ainda envolveu um automóvel popular: um Chevrolet Astra que estava na pista.

A batida incomum, envolvendo o carro de luxo, logo chamou a atenção de quem passava pela rua. Imagens feitas por testemunhas e compartilhadas nas redes sociais mostram que pelo menos um dos pneus do Porsche foi parar a pelo menos 10 metros de distância e, por sorte, não atingiu alguém. O Astra, atingido por ele, teve o para-choque arrancado.

"Com disco e tudo [disse, referindo-se ao pneu que soltou por inteiro na pista]. Estava acelerando, será? (...) Perdeu o controle, envolveu o Astra Branco... aqui a galera gosta de brincar ", diz o locutor, dando a entender que motoristas costumam trafegar em alta velocidade por ali.

De acordo com o portal local Banda B, o carro de luxo tinha apenas 100 quilômetros rodados e era dirigido por um homem, que estava acompanhado de uma mulher. Em uma das imagens feitas por testemunhas, é possível vê-lo com as mãos à cabeça contemplando o estrago no veículo. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar. Ninguém ficou ferido.