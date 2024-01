DJI Automotiva recebe intenções de investimento da BYD e do FAW Group

Recentemente, a mídia nacional chinesa relatou que a DJI Automotiva recebeu intenções de investimento da BYD e do Grupo FAW, e que atualmente todas as partes estão avançando no processo de financiamento.

No entanto, até o momento da publicação desta notícia, nenhuma das partes havia comentado sobre o assunto.

Em agosto de 2023, havia rumores no mercado de que a DJI Automotiva estava interessada em aceitar financiamento externo, com a expectativa de que seu valor após o financiamento alcançasse US$ 1,5 bilhão.

Nos meses seguintes, esses rumores não foram confirmados pela DJI Automotiva, e nenhuma progressão substancial foi revelada. Assim como a definição de projetos da DJI Automotiva, que continuou sem conclusão.

No entanto, as notícias recentes não são infundadas. Anteriormente, houve vazamentos de que a DJI Automotiva havia recebido um projeto da BYD, e o Grupo FAW também havia entrado em contato com a DJI Automotiva. Entende-se que o investimento seja um movimento natural para ambas as partes.

Especula-se que ao longo dos últimos seis meses, a DJI Automotiva pode ter ativamente buscado encomendas e mais pedidos, com o objetivo de alcançar metas financeiras positivas em 2024.