Planalto confirma nomeação de Floriano Azevedo e André Tavares ao TSE

O Palácio do Planalto confirmou na noite desta quarta-feira, 24, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a nomeação dos juristas Floriano de Azevedo Marques Neto e André Ramos Tavares para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O ato será publicado na edição do Diário Oficial da União desta quinta-feira, 25.

Há pouco, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), informou que Lula já havia escolhido os dois juristas para as vagas no TSE. Ambos são professores de Direito na Universidade de São Paulo (USP). As vagas foram abertas com a saída dos ministros Carlos Horbach e Sérgio Banhos na semana passada.

Lula deixou de fora as duas mulheres que também faziam parte da lista quádrupla encaminhada a ele nesta tarde: a advogada do PT Edilene Lôbo, e a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil da Bahia (OAB-BA), Daniela Borges.

O nome de Marques Neto era defendido nos bastidores por Moraes, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Embora a tradição seja "promover" ministros substitutos à condição de titular, a ministra Maria Claudia Bucchianeri foi preterida na disputa.

Horbach, que tinha direito a ocupar sua cadeira por mais dois anos, decidiu não disputar. Ambos não contavam com o apoio de Moraes.