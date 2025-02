Zema é aprovado por 62% e reprovado por 30%, diz pesquisa Genial/Quaest

O governador Romeu Zema (Novo) tem 62% de aprovação entre os mineiros e desaprovação de 30%, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 27. O levantamento aponta que 8% dos entrevistados não souberam ou não quiseram opinar sobre a gestão do governador.

O índice mantém a estabilidade em relação à pesquisa de dezembro, quando Zema era aprovado por 64%. Já a desaprovação oscilou para 30%, contra 29% na última medição.

A avaliação positiva do governo subiu para 41%, enquanto a negativa caiu um ponto percentual, ficando em 14%. Os setores mais bem avaliados são educação (50%) e atração de empresas (45%), enquanto infraestrutura/mobilidade (31%) e saúde (37%) registram as piores percepções entre os entrevistados.

A pesquisa revela que 56% dos mineiros consideram que o estado está melhor do que outros do país, enquanto 30% enxergam piora. Além disso, a percepção de que Minas Gerais está parada cresceu para 46%, um aumento em relação aos 42% registrados em dezembro. Já os que acreditam que o estado está melhorando caíram de 41% para 40%.

Eleições 2026

A pesquisa também perguntou sobre o peso político de Zema na sucessão estadual. Para 50% dos entrevistados, o governador merece eleger um sucessor em 2026, contra 39% que discordam.

Na corrida pelo governo de Minas, o senador Cleitinho (Republicanos) lidera com 33% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparece o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (Republicanos), com 16%. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), marca 8%, seguido pelo secretário de Estado Mateus Simões (Novo), com 4%.

Os indecisos somam 18%, enquanto brancos, nulos e aqueles que afirmam que não vão votar representam 21%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 23 de fevereiro, com 1.482 entrevistas presenciais. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.